期货日报：郑商所菜油有望上涨，因菜籽收储政策公布期临近且单产下降

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
以下内容节选自5月12日的《期货日报》：
进入5月，一年一度的新菜籽集中收购即将拉开序幕，市场目前关注的焦点自然也转向今年的菜籽收储政策，因为这直接关系到后市菜油的走势。尽管今年3月以来国内菜油期现货市场以弱势振荡为主，难见趋势性行情，但随着菜籽收储政策公布期的临近，在今年部分菜籽主产区单产下降的情况下，菜油后市升势值得期待。
2012、2013年菜籽收储政策的公布日期分别是当年的5月25日和5月15日，由于今年是菜籽收储的最后一年，收储政策何时公布，市场人士都非常关注。菜籽收储公布日无论是提前还是推后，5月15日都是一个敏感的时间点。现在，离这个时间点越来越近，只要今年菜籽收储价不低于去年，菜油期价就会对这一利多消息做出反应。(完)
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路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥