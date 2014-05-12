期货日报：郑商所菜油有望上涨，因菜籽收储政策公布期临近且单产下降

进入5月，一年一度的新菜籽集中收购即将拉开序幕，市场目前关注的焦点自然也转向今年的菜籽收储政策，因为这直接关系到后市菜油的走势。尽管今年3月以来国内菜油期现货市场以弱势振荡为主，难见趋势性行情，但随着菜籽收储政策公布期的临近，在今年部分菜籽主产区单产下降的情况下，菜油后市升势值得期待。