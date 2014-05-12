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亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 11:10 BJT

期货日报：郑商所菜油有望上涨，因菜籽收储政策公布期临近且单产下降

以下内容节选自5月12日的《期货日报》：

进入5月，一年一度的新菜籽集中收购即将拉开序幕，市场目前关注的焦点自然也转向今年的菜籽收储政策，因为这直接关系到后市菜油的走势。尽管今年3月以来国内菜油期现货市场以弱势振荡为主，难见趋势性行情，但随着菜籽收储政策公布期的临近，在今年部分菜籽主产区单产下降的情况下，菜油后市升势值得期待。

2012、2013年菜籽收储政策的公布日期分别是当年的5月25日和5月15日，由于今年是菜籽收储的最后一年，收储政策何时公布，市场人士都非常关注。菜籽收储公布日无论是提前还是推后，5月15日都是一个敏感的时间点。现在，离这个时间点越来越近，只要今年菜籽收储价不低于去年，菜油期价就会对这一利多消息做出反应。(完)

详情请点选链接：here (整理 路透中文部)
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