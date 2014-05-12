台湾债市：公债殖利率盘初平盘附近游走，成交偏淡

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透台北5月12日 - 台湾指标公债殖利率周一盘初在平盘附近震荡。美债上周五30年长债价格走低，令台债盘初跟随其走势，只不过随后五年短券接手买盘出笼，殖利率转为微跌。整体而言盘初债市成交稀落。
交易员表示，上周五的10年期增额公债103/6期增额券 标售结果不差，但是今日并未见空手者入场补券，而持券者也不继续买入，轧空行情并未出现。
“现在有人下去玩了，但没人要跟，大家很冷淡，行情就死在这里，”一位票券商交易员说。
他认为，可能因为去年第二季的大空头行情，令不少交易商对今年债市的行情兴趣缺缺，在没有太大贡献获利的压力之下，造成观望的心态偏向浓厚。
另一家大型银行交易员则表示，目前看来台股 第二季有回档的可能，〞这对台债会有利，不过幅度有限。〞
美国公债上周五涨跌互见，30年期公债跌势继续拖累市场。上日进行的160亿美元30年期公债标售得标收益率意外高企，拖累同年期公债走低。其他年期公债多数几无变动或持平。10年期公债收益率报2.6179%。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/4 ：1.02-1.04%
* 10年公债103/6R 发行前交易：1.525-1.54%
本地时间10:25最新报价：
* 五年公债103/4殖利率跌0.08基点报1.0312%。
* 10年公债103/6R发行前交易殖利率升0.04基点报1.5310%。
* 台股加权股价指数 跌0.56%。
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