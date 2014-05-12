券商观点：中国股市IPO冲销新国九条，微刺激难抵经济下行--中信证券

路透北京5月5日 - 中国最大券商--中信证券 周一发布报告认为，IPO冲销新国九条，微刺激难抵经济下行。政策力度的实际兑现会弱于市场预期，也会弱于实体经济回稳的实际需要，经济出现短期失速的概率在上升，市场依然处于震荡下行的通道中。

报告并指出，新国九条对资本市场是中长期利好，短期意在对冲IPO重启，短期影响偏中性。新国九条具体内容没有明显超预期，但在股市并购重组、地方政府债券、私募市场发展、防范与化解金融风险等领域皆有亮点。

“我们维持5月月报的观点，认为市场依然处于震荡下行的通道中，后市仍然保持谨慎。”报告称。

报告预计，本周（5月13日）公布的实体数据可能弱于市场预期。本周国内数据公布后的国务院常务会议，其大概率上会继续微刺激。虽然微刺激政策对市场的边际影响递减，且量级有限，不足以改变经济下行趋势，只能缓解经济下行的幅度，但其依然是目前投资者信心的重要支撑之一。

报告认为，6月下旬是降准的观察时间窗口，但是央行会首选公开市场操作或者SLO、SLF等可逆的货币政策调整工具，全面降准概率小。

报告并指出，今年经济与业绩下行，政府不拖底，政策不全面放松，从信用风险到房地产风险逐步暴露，这些因素的交替影响与互相强化下，风险溢价上升会成为贯穿A股市场上半年整体运行的主要特征。本周基本面弱平衡向下打破与风险溢价抬升将依然压制市场，而新落实的政策力度是重要的观测变量。