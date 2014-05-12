券商观点：中国股市IPO冲销新国九条，微刺激难抵经济下行--中信证券

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透北京5月5日 - 中国最大券商--中信证券 周一发布报告认为，IPO冲销新国九条，微刺激难抵经济下行。政策力度的实际兑现会弱于市场预期，也会弱于实体经济回稳的实际需要，经济出现短期失速的概率在上升，市场依然处于震荡下行的通道中。
报告并指出，新国九条对资本市场是中长期利好，短期意在对冲IPO重启，短期影响偏中性。新国九条具体内容没有明显超预期，但在股市并购重组、地方政府债券、私募市场发展、防范与化解金融风险等领域皆有亮点。
“我们维持5月月报的观点，认为市场依然处于震荡下行的通道中，后市仍然保持谨慎。”报告称。
报告预计，本周（5月13日）公布的实体数据可能弱于市场预期。本周国内数据公布后的国务院常务会议，其大概率上会继续微刺激。虽然微刺激政策对市场的边际影响递减，且量级有限，不足以改变经济下行趋势，只能缓解经济下行的幅度，但其依然是目前投资者信心的重要支撑之一。
报告认为，6月下旬是降准的观察时间窗口，但是央行会首选公开市场操作或者SLO、SLF等可逆的货币政策调整工具，全面降准概率小。
报告并指出，今年经济与业绩下行，政府不拖底，政策不全面放松，从信用风险到房地产风险逐步暴露，这些因素的交替影响与互相强化下，风险溢价上升会成为贯穿A股市场上半年整体运行的主要特征。本周基本面弱平衡向下打破与风险溢价抬升将依然压制市场，而新落实的政策力度是重要的观测变量。
中国股市沪综指 周一早盘在在煤炭、有色板块带领下大幅上涨。分析师指出，新国九条的出台为市场带来了反弹契机，强化了市场震荡运行的大逻辑，即经济的底线思维和市场的底线思维使市场有底，但经济的下滑压力和扩容压力使市场有顶。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。