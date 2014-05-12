中国新债：今年第二期200亿铁道债周二将招标，含10及20年期

路透上海5月12日 - 中国铁路总公司周一公告称，将于周二(13日)招标发行今年第二期铁道债(企业债)，总额为200亿元人民币，含10年和20年两个期限。

刊登在中国债券信息网的公告显示，将采用单一利率(荷兰式)招标方式，10年期招标额为150亿元，利率区间为4.90%-5.90%；20年期为50亿元，利率区间5.10%-6.10%。

公告称，该债按年付息，由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

本期铁道债将于周二上午10:00-11:00招标，发行日和缴款截止日均为周三（14日），联合主承销商为申银万国证券、中信证券和招商证券等多家。

中国铁路总公司今年企业债发行额度为1,500亿元，首期200亿元10年期债券已于4月发行，中标利率为5.78%，投标倍数1.28倍。

此前国务院已明确中国铁路总公司的铁路建设债券为政府支持债券。而且考虑到铁路运输公益性因素，中央财政将2014和2015年对中国铁路总公司实行过渡性补贴。

2013年原铁道部一拆为三以实现政企分开，其中组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责，当年铁道债额度持稳未变，惟发行人转换为铁路总公司。

铁路总公司于今年3月18日招标发行了年内第一期短期融资券，截止该期短融发行办法出具之日，铁路总公司及下属企业已发行尚未到期的债务融资总计为8,936亿元。