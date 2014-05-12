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亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 10:38 BJT

台湾股市：盘中下跌，市场关注电子股财报及展望

这两家电子业巨擘本周将公布第一季业绩。根据投资理财网站财子学堂的创办人林成荫，投资人担心获利和财测或许达不到市场的高预期。

但亚太电信 上扬0.29%，此前该公司表示，最快将于本月底决定策略联盟的对象 。

半导体类指数 下挫1.32%，银行保险类指数 则跌0.3%。(完)
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