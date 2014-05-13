《香港报摘》--其他报纸重要消息5月13日

* 明报：

--政府有望修订双倍印花税(DSD)机制，市场预期，今年发展商将积极推盘，而手上三大项目已获批预售(涉及4436伙)的长实 ，短期内将最为受惠。

--主力二线城市的招商地产旗下招商局置地 表示，除去年反向收购母公司的4个城市11个项目外，符合上市公司要求的武汉、镇江项目也有望注入。公司今年销售目标100亿元人民币，第一季销售仅完成11%。 * 星岛日报：

--女性内衣物料供应商超盈国际（新股代码： ）今日登场招股，集资最多6.25亿港元，每手入场费5,050.4港元。超盈招股价为1.85至2.5港元，相当于今年预测市盈率在6.8至9.2倍。 * 苹果日报：

--香港银行人民币定存争夺战缓和不足一星期，永亨银行 昨日突然出招，以年息高达3.6厘的2个月人民币定存，震撼市场。有银行家指，「银行整体上已收手，人民币存息短期内难大幅上升」。 * 东方日报：

--内房企业销情差，保利置业 今年首四个月合约销售额按年出现下跌，五洲国际 今年四月实现未经审核合同销售额亦仅录得约1.92亿元人民币，较3月份大减约57.14%。

--瑞声科技 投资者关系主管钱洁儿称，集团今年将新增自动化生产线30条，较原先预期新增15至20条为高。全年资本支出增加至18亿元人民币，声学及非声学业务将各占一半。 * 文汇报：

--富达发布分析师研究报告，搜集128名欧洲与亚洲分析师意见，对2014年环球经济作出展望。定息部投资总监Gregor Carle提到内地经济情况，指出中央定出的7.5%国民生产总值增长目标，虽然比以往低，但仍属可观水平。他续称，监于内地政府对资产流动性有强劲支持，期内内地不会出现信贷危机。

--中电 公布，其全资附属中华电力与中国南方电网全资附属的南方电网香港已完成收购青山发电各30%权益。同时中华电力亦完成收购香港抽水蓄能发展公司的51%权益。交易完成后，计及中华电力原本持有的40%，即中华电力现持有70%青电权益，而南方电网香港则持有30%权益。 * 大公报：

--绿城中国 公布，4月份共取得销售1,383套，销售金额约54亿元人民币，按月减少20.6%，销售均价每平方米2.21万元人民币，亦低于3月份的2.43万元。

--华人置业 公布，由于「御海．南湾」的建筑工程自2012年起暂停至今，而项目涉及的上诉裁判日期仍未确定，因此于考虑预约买家希望及早撤销及取消买卖意愿后，决定安排撤销及取消该项目预售物业单位的具约束力要约函及买卖预约合同，并将足额退还预售物业单位的订金，以及由支付日起按7.25%年利率计算的利息。（完）