《香港报摘》--信报5月13日

* 要闻版头条：

--中央推出「新国九条」，市场憧憬内地加快开放资本市场，刺激上海股市创近两个月以来最大单日升幅，港股多头眼见机不可失，随即借势挟淡仓。 * 其他： --澳门赌客「赖账」情况严重，有赌业人士去年8月首创追债网站，以低成本方式，取代传统的打官司或派人追数。结果短短9个月，已承接500多宗委托追债个案，涉款逾20亿港元，并成功追回近4亿元欠款。

--澳博 首季博彩收入按年增长4.9%至227.89亿港元，符合市场预期，但实质跑输大市且市占率下降至23%，“一哥”地位遭金沙中国 取代；此外，由于期内股份开支1.06亿港元，盈利因而减少1.9%。

--俄铝 已获债权银行同意就70%债务进行再融资，并将在短期内再就剩余30%债券达成再融资协议。（完）