《香港报摘》--经济日报5月13日

* 要闻版头条：

--市场炒救市，受惠新「国九条」（指国务院发布《促进资本市场健康发展的若干意见》，旨在完善包括股市、债市、私募市场、期货市场等机制），加上香港憧憬楼市减辣，刺激港股劲升。 百亿资金热炒五大板块。 * 其他： --政府简化审批建筑图则程序奏效，今年3月有30份图则获批，创发展商赶尾班车后27个月新高，当中包括24份首次申请，料新楼供应续来。 。

--随着政府积极推地，私人住宅动工量及落成量均见回升。今年3月有7个项目动工，涉415伙，按月增加近7成；3月份落成量则急增至2,685伙，创近5个月新高。。

--大酒店 首季各地区入住率均下跌，香港半岛酒店入住率按年跌6个百分点至78%，跌幅高于其他地区。管理层指，香港业务5月表现强劲，未受内地客流减少影响。

--民营化工产品生产商天合化工正进行上市前推介，券商估值上限近千亿港元，预期公司最快本月底招股，集资过百亿港元，其两大业务为特种氟化物和润滑油添加剂。（完）