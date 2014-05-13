《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月13日

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港5月13日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较：（1美元=7.7513港元 ） 美股道琼工业指数 周一收高112.13点或0.68%，报16,695.47点。美国股市道指和标普500指数均触及纪录 最高收位，Nasdaq指数在网络股和生物科技股劲扬的带动下上扬。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 167.410 0.99 22450 12.976 0.13 中国铝业 9.030 0.89 33071 2.800 -0.01 中国移动 48.930 1.60 369242 75.854 0.94 中国人寿 39.630 2.22 69034 20.479 0.63 中石油 117.240 2.15 59907 9.088 1.09 中石化 90.760 3.41 51481 7.035 0.50 汇丰控股 51.310 1.95 1472770 79.544 0.88 中电信 52.840 0.36 20069 4.096 0.63 中国联通 15.960 0.76 174460 12.371 -0.23 兖州煤业 7.840 5.66 43493 6.077 0.78 华能国际 40.350 1.79 6738 7.819 -0.14 南方航空 14.790 -0.07 6019 2.293 1.01 东方航空 14.960 0.34 2294 2.319 0.83 中芯国际 4.020 1.26 11975 0.623 0.52（完）
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
路透上海4月29日 - 中国上海市政府近日发布鼓励软件和集成电路产业发展的优惠政策后，一只总规模为100亿元人民币的上海集成电路装备材料产业投资基金计划浮出水面，万业企业将参与认购。