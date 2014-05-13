《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--5月13日

路透香港5月13日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较：（1美元=7.7513港元 ） 美股道琼工业指数 周一收高112.13点或0.68%，报16,695.47点。美国股市道指和标普500指数均触及纪录 最高收位，Nasdaq指数在网络股和生物科技股劲扬的带动下上扬。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 167.410 0.99 22450 12.976 0.13 中国铝业 9.030 0.89 33071 2.800 -0.01 中国移动 48.930 1.60 369242 75.854 0.94 中国人寿 39.630 2.22 69034 20.479 0.63 中石油 117.240 2.15 59907 9.088 1.09 中石化 90.760 3.41 51481 7.035 0.50 汇丰控股 51.310 1.95 1472770 79.544 0.88 中电信 52.840 0.36 20069 4.096 0.63 中国联通 15.960 0.76 174460 12.371 -0.23 兖州煤业 7.840 5.66 43493 6.077 0.78 华能国际 40.350 1.79 6738 7.819 -0.14 南方航空 14.790 -0.07 6019 2.293 1.01 东方航空 14.960 0.34 2294 2.319 0.83 中芯国际 4.020 1.26 11975 0.623 0.52（完）