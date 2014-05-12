《中国2014年国债发行中标明细表》--5月12日

以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ===================================================================== 一期 1/6 5 4.47% 4.52% 100 3.00 续发 2/12 4.1028% 4.15% 280 1.68 (中标参考收益率) ===================================================================== 二期 1/8 1 4.04% 4.17% 100 3.94 ===================================================================== 三期 1/15 7 4.44% 4.56% 100 4.59 续发 2/19 4.3733% 4.39% 280 1.75 (中标参考收益率) 续发2 3/5 4.3386% 4.37% 280 1.93 (中标参考收益率) ===================================================================== 2013年18期 1/22 10 4.4483% 4.51% 240 1.90 第三次续发 (中标参考收益率，票面利率为4.08%) ===================================================================== 四期 3/12 3 3.66% 3.62% 280 1.59 续发 4/9 3.9868% 3.92% 280 1.35 (中标参考收益率) *续发2 5/7 3.90% 3.90% 285.9 2.20 (中标参考收益率) ===================================================================== 五期 3/19 10 4.42% 4.45% 280 1.95 续发 4/16 4.3184% 4.37% 289.7 2.08 ===================================================================== 六期 4/2 7 4.33% 4.35% 280 1.86 ===================================================================== 七期 4/11 1 3.63% 3.57% 207 -- (计划发行量280亿元) ===================================================================== 八期 4/23 5 4.04% 4.01% 290 1.57 ===================================================================== 九期 4/25 20 4.77% 4.83% 260 1.79 ===================================================================== 合计 3,832.6 以下为今年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(天) 加权收益率 发行规模(亿元) 投标倍数 =============================================================== 一期 4/18 273 3.5471% 150 2.49 *二期 5/9 273 3.5015% 150 1.92 =============================================================== 合计 300 (完) 注:1.*代表新增 2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币。 3.2013年国债发行中标明细表请点选 (整理 吴芳； 审校 李宏薇)