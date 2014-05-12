更新版 1-中国财政：4月全国财政收入同比增9.2%，中央财政收入增幅回正

* 4月财政收入增长9.2%，支出增长1.1% * 4月中央财政收入增幅回正，增8.5% * 前4个月房地产营业税等对地方财政贡献明显回落 路透北京5月12日 - 中国经济下行压力也让财政收入呈现不稳定态势 。4月份全国财政收入比去年同月增长9.2%，其中，中央财政收入相比去 年同月较低基数增长8.5%，一改3月份同比下降1.4%的弱势。 中国财政部周一公布数据显示，4月份全国财政收入12,481亿元人民 币，其中中央财政收入5,812亿元。地方财政收入(本级)6，669亿元，同 比增长9.8%。 而以往财政部网站新闻稿中会有对未来一段时间财政收入的展望，但 在4月份的新闻稿中却未见相关表述。 ”4月份的财政数据比较平淡，虽然当月增幅是9.2%，却仍低于1-4月 的收入增幅，表明整体经济形势仍比较疲弱，且财政收入中还包括非税收 入。“一位不具名的财税部门官员评价称。 1-4月累计,全国财政收入47，507亿元,比去年同期增加4，042亿元, 增长9.3%。其中,中央财政收入21，357亿元,同比增长7%,扣除去年同期基 数低(-0.8%)因素增长约5%。 地方财政收入(本级)26，150亿元,同比增长11.3%,与房地产交易直接 相关的房地产营业税和企业所得税、契税等对地方财政增收的贡献明显回 落。这与中国诸多城市房价出现回落的基本面保持一致。 从4月份地方小税种情况看，契税319亿元,同比增长1.2%;土地增值税 303亿元,同比增长24%;耕地占用税90亿元,同比增长3.2%;城镇土地使用税 232亿元,同比增长16.9%。 "从财政收入走势看，受经济下行压力较大以及去年下半年收入基数 逐步提高等因素影响，后几个月全国财政收入增长可能将继续呈放缓态势 。”财政部在发布3月份财政收支情况的新闻稿中称。 欲浏览当期财政收入走势图，请点选 link.reuters.com/zuz29v **4月支出同比近持平** 支出方面，1-4月累计,全国财政支出39，842亿元,比去年同期增加3 ，498亿元,增长9.6%。其中,中央财政本级支出6，312亿元,同比增长12.1 %;地方财政支出33，530亿元,同比增长9.2%。 尽管财政部并没有公布4月当月的支出，路透根据以往数据推算，当 月支出9，410亿元，该数据较上年同期的9，308亿元略增1.1%。 支出增加的重点仍是与民生相关的农林，社保，医疗卫生与计划生育 ，教育等。而住房保障支出812亿元,同比增长0.3%,主要是上年结转今年 的保障性安居工程建设工作量同比减少。 以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览： 财政收入 财政支出 2014年4月 9.2 1.1 3月 5.2 22.3 1-2月 11.1 6 2013年全年 10.1 10.9 11月 15.9 4.1 10月 16.2 21.9 9月 13.4 10.1 8月 9.2 6.5 7月 11 1.8 6月 12.1 3 5月 6.2 12 4月 6.1 18 3月 6.1 7.2 注：自2013年7月以来，中国财政部仅公布累计支出情况，财政支出 单月同比变动均为路透根据历史数据计算得出。（完） 欲览更多详情，请点击财政部网站链接 gks.mof.gov.cn/ (发稿 沈燕; 审校 黄凯)