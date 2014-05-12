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亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 12:01 BJT

更新版 1-中国财政：4月全国财政收入同比增9.2%，中央财政收入增幅回正

* 4月财政收入增长9.2%，支出增长1.1%
    * 4月中央财政收入增幅回正，增8.5%
    * 前4个月房地产营业税等对地方财政贡献明显回落

    路透北京5月12日 - 中国经济下行压力也让财政收入呈现不稳定态势
。4月份全国财政收入比去年同月增长9.2%，其中，中央财政收入相比去
年同月较低基数增长8.5%，一改3月份同比下降1.4%的弱势。
    
    中国财政部周一公布数据显示，4月份全国财政收入12,481亿元人民
币，其中中央财政收入5,812亿元。地方财政收入(本级)6，669亿元，同
比增长9.8%。
    
    而以往财政部网站新闻稿中会有对未来一段时间财政收入的展望，但
在4月份的新闻稿中却未见相关表述。
    
    ”4月份的财政数据比较平淡，虽然当月增幅是9.2%，却仍低于1-4月
的收入增幅，表明整体经济形势仍比较疲弱，且财政收入中还包括非税收
入。“一位不具名的财税部门官员评价称。
    
    1-4月累计,全国财政收入47，507亿元,比去年同期增加4，042亿元,
增长9.3%。其中,中央财政收入21，357亿元,同比增长7%,扣除去年同期基
数低(-0.8%)因素增长约5%。
    
    地方财政收入(本级)26，150亿元,同比增长11.3%,与房地产交易直接
相关的房地产营业税和企业所得税、契税等对地方财政增收的贡献明显回
落。这与中国诸多城市房价出现回落的基本面保持一致。
    
    从4月份地方小税种情况看，契税319亿元,同比增长1.2%;土地增值税
303亿元,同比增长24%;耕地占用税90亿元,同比增长3.2%;城镇土地使用税
232亿元,同比增长16.9%。
    
    "从财政收入走势看，受经济下行压力较大以及去年下半年收入基数
逐步提高等因素影响，后几个月全国财政收入增长可能将继续呈放缓态势
。”财政部在发布3月份财政收支情况的新闻稿中称。  
    
    欲浏览当期财政收入走势图，请点选 link.reuters.com/zuz29v
 
 
    
      **4月支出同比近持平**
    
    支出方面，1-4月累计,全国财政支出39，842亿元,比去年同期增加3
，498亿元,增长9.6%。其中,中央财政本级支出6，312亿元,同比增长12.1
%;地方财政支出33，530亿元,同比增长9.2%。

    尽管财政部并没有公布4月当月的支出，路透根据以往数据推算，当
月支出9，410亿元，该数据较上年同期的9，308亿元略增1.1%。
    
    支出增加的重点仍是与民生相关的农林，社保，医疗卫生与计划生育
，教育等。而住房保障支出812亿元,同比增长0.3%,主要是上年结转今年
的保障性安居工程建设工作量同比减少。
    以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览：
    
                 财政收入    财政支出
   2014年4月        9.2        1.1
      3月           5.2        22.3
     1-2月         11.1         6
   2013年全年      10.1        10.9
      11月         15.9        4.1
      10月         16.2        21.9
      9月          13.4        10.1
      8月           9.2        6.5
      7月           11         1.8
      6月          12.1         3
      5月           6.2         12
      4月           6.1         18
      3月           6.1        7.2
      
    注：自2013年7月以来，中国财政部仅公布累计支出情况，财政支出
单月同比变动均为路透根据历史数据计算得出。（完）
    
    欲览更多详情，请点击财政部网站链接 gks.mof.gov.cn/

 (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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