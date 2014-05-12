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债券 | 2014年 5月 12日 星期一 10:52 BJT

韩国汇市：韩元早盘走软，因市场顾忌当局干预

路透首尔5月12日 - 韩元周一早盘走软，因担心外汇当局可能入市干预，且美元兑一篮子货币走强。

韩国企划财政部周五表示，将采取果断措施，力抗造成韩元汇率单向波动的投机行为 。近期韩元兑美元迅速窜升至近六年高位。

“当局展现对汇市的强势态度，在没有下档风险情况下，韩元的上行动能也受限，”一名汇市交易员称，其预期韩元兑美元本周将在1,018-1,028的区间交投。

0210 GMT，韩元兑美元 报1,025.7，较周五境内收盘价1,024.4下跌0.1%。

0210GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,025.7 1,024.4

日圆/韩元 10.0549/598 10.0555

韩国公债期货 * 105.95 105.98

韩国综合股价指数 1,952.02 1,956.55

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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