韩国汇市：韩元早盘走软，因市场顾忌当局干预

日本企业：第一生命保险对欧元区债券保持谨慎，因存在政治风险
路透东京4月25日 - 日本第一生命保险一名高管周二表示，该公司将对买进欧洲债券保持谨慎，因欧洲央行可能逐渐缩减购债，同时法国、德国、英国及意大利等国的选举也带来政治不确定性。
路透首尔5月12日 - 韩元周一早盘走软，因担心外汇当局可能入市干预，且美元兑一篮子货币走强。
韩国企划财政部周五表示，将采取果断措施，力抗造成韩元汇率单向波动的投机行为 。近期韩元兑美元迅速窜升至近六年高位。
“当局展现对汇市的强势态度，在没有下档风险情况下，韩元的上行动能也受限，”一名汇市交易员称，其预期韩元兑美元本周将在1,018-1,028的区间交投。
0210 GMT，韩元兑美元 报1,025.7，较周五境内收盘价1,024.4下跌0.1%。
0210GMT 上日收市价
---------------------------------------------------
韩元/美元 1,025.7 1,024.4
日圆/韩元 10.0549/598 10.0555
韩国公债期货 * 105.95 105.98
韩国综合股价指数 1,952.02 1,956.55
---------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 王兴亚)
路透东京4月25日 - 日本第一生命保险一名高管周二表示，该公司将对买进欧洲债券保持谨慎，因欧洲央行可能逐渐缩减购债，同时法国、德国、英国及意大利等国的选举也带来政治不确定性。
路透香港4月25日 - 消息人士对路透表示，香港银行业监管机构正在就中国辉山乳业的一笔2亿美元贷款询问贷款机构。目前监管当局正在试图厘清辉山乳业混乱的财务状况。
路透东京4月25日 - 指标日本公债周二小幅上扬，投资者认为上日下跌后出现买入机会。 为了提高市场流动性，日本财务省标售非指标期债券，吸引到稳固需求，这也支撑日债走势。 指标10年期日本公债收益率(殖利率) 小跌0.5个基点至0.015%，10年期日债期货 升0.07点至151.05。 “我认为很多银行在日债方面投资不足，”柏瑞投资的固定收益投资主管Tadashi Mats ukawa称，“2、3月时他们大量抛售日债和外债，现如今他们想逢低买进。” 东京市场自5月3日开始黄金周休市三天。Matsukawa称，投资者往往会在黄金周之前买 入日债。 市场摆脱了央行副总裁岩田规久男讲话的影响。岩田规久男称，央行正进行未来如何结 束大规模货币刺激计划的模拟研究。 日本央行周三将举行为期两天的政策会议，外界预计该央行将维持政策不变。消息人士 告诉路透，鉴于海外需求增长，提振了出口和制造业产出，央行或将给出比上月更加乐观