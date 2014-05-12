《汇市简讯》美元/印度卢比料在60附近拉锯，关注印度CPI和工业生产数据

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
0238 GMT
* 美元/印度卢比可能在60.0附近再次陷入拉锯战
* 印度4月贸易逆差缩窄，资金流入令美元/印度卢比持续承压
* 不过政府入市干预和美元在海外市场的走高，令美元/印度卢比的跌势有限
* 印度4月贸易逆差缩窄到100.9亿美元，出口较上年同期增长5.26%，进口则为下滑15.0%
* 印度卢比无本金交割远期外汇(NDF)在海外市场介于60.14-60.33交投，纽约时段收在60.13-60.18
* 关注印度今日公布的4月CPI和3月工业生产数据。
(编译 高琦 审校 戴素萍)
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路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥