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亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 10:59 BJT

《汇市简讯》美元/印度卢比料在60附近拉锯，关注印度CPI和工业生产数据

0238 GMT

* 美元/印度卢比可能在60.0附近再次陷入拉锯战

* 印度4月贸易逆差缩窄，资金流入令美元/印度卢比持续承压

* 不过政府入市干预和美元在海外市场的走高，令美元/印度卢比的跌势有限

* 印度4月贸易逆差缩窄到100.9亿美元，出口较上年同期增长5.26%，进口则为下滑15.0%

* 印度卢比无本金交割远期外汇(NDF)在海外市场介于60.14-60.33交投，纽约时段收在60.13-60.18

* 关注印度今日公布的4月CPI和3月工业生产数据。

(编译 高琦 审校　戴素萍)
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