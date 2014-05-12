台湾汇市：台币实质价位区间偏弱，因韩元微贬及台股疲软

路透台北5月12日 - 台币兑美元 实质价位周一早盘区间偏弱。交易员认为，因韩元盘初微贬及台股疲软，令台币早盘实质交投区间偏贬，暂在30.140附近盘整。

汇银人士指出，随着韩元早盘偏弱整理，台股亦受累于台商企业首季人民币汇损阴霾而回档整理，市场担心外资卖超台股幅度扩大，台币盘初实质交投转而贬破30.140，早盘暂且消化出口商抛汇卖需，而外资虽偏买美元但盘初交投并不热络。

〞难得看到30.140上方，出口商抛汇意愿积极。〞一位大型本地银行交易员说。

金管会主委曾铭宗周一称，台湾上市柜公司投资TRF(目标可赎回远期合约/外汇累计期权)曝险金额为583亿台币，未实现损失为19亿台币。

台湾股市周一盘中下跌0.6%，投资者审慎关注几家台湾大型电子股的财报和展望声明。

早盘台币兑美元实质成交区间主要在30.090-30.150，上日则在30.085-30.126。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价较上日微幅缩减；一个月远汇报价 早盘在30.120/30.130左右，上日纽约盘收在30.085。

交易员观察市场动态：

* 盘初韩元 微跌及台股走弱皆令台币盘初区间偏贬

* 出口商在30.140上方抛汇意愿积极，外资则稍有显现偏向买汇的力道

* 市场预估今日主交投暂在30.140附近盘整，后续关注外资在台股操作动向

* 当地时间10:37，台北外汇成交量1.45亿美元，盘初交投并不算热络

* 美元指数 早盘暂在79.89-79.91附近游走

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.100-30.200

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