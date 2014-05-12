《全球汇市》欧元持稳，仍因欧洲央行政策前景而承压

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
投资者还将密切关注乌克兰局势的发展，担心该国正滑向内战深渊。亲俄罗斯的反叛人士周日宣称，在乌克兰东部的自治全民公投中大获全胜。
欧元看起来走势不稳，而美元指数 持稳于79.894，自上周四触及的20个月低点78.906明显反弹。
美元兑日圆 微升0.1%约报101.97日圆，守在上周三创下的三周低点101.43上方。
澳元兑美元 持稳于0.9359美元，仍接近上周四触及的一个月高位0.9395。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3753 1.3757 -0.03 +0.06 1.3745
美元/日圆 101.97 101.85 +0.12 -3.16 105.30
欧元/日圆 140.25 140.12 +0.09 -3.10 144.73
美元/瑞郎 0.8872 0.8864 +0.09 -0.63 0.8928
英镑/美元 1.6850 1.6849 +0.01 +1.78 1.6556
美元/加元 1.0897 1.0893 +0.04 +2.61 1.0620
澳元/美元 0.9359 0.9360 -0.01 +5.00 0.8913
新西兰元/美元 0.8623 0.8610 +0.15 +5.08 0.8206
澳元/日圆 95.430 95.330 +0.10 +1.68 93.850
新西兰元/日圆 87.930 87.690 +0.27 +1.76 86.410
英镑/日圆 171.82 171.61 +0.12 -1.44 174.33
澳元/新西兰元 1.0846 1.0862 -0.15 -0.02 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/于春红/徐文焰；审校 王兴亚/许娜)
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。