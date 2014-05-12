《全球汇市》欧元持稳，仍因欧洲央行政策前景而承压

投资者还将密切关注乌克兰局势的发展，担心该国正滑向内战深渊。亲俄罗斯的反叛人士周日宣称，在乌克兰东部的自治全民公投中大获全胜。

欧元看起来走势不稳，而美元指数 持稳于79.894，自上周四触及的20个月低点78.906明显反弹。

美元兑日圆 微升0.1%约报101.97日圆，守在上周三创下的三周低点101.43上方。

澳元兑美元 持稳于0.9359美元，仍接近上周四触及的一个月高位0.9395。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3753 1.3757 -0.03 +0.06 1.3745

美元/日圆 101.97 101.85 +0.12 -3.16 105.30

欧元/日圆 140.25 140.12 +0.09 -3.10 144.73

美元/瑞郎 0.8872 0.8864 +0.09 -0.63 0.8928

英镑/美元 1.6850 1.6849 +0.01 +1.78 1.6556

美元/加元 1.0897 1.0893 +0.04 +2.61 1.0620

澳元/美元 0.9359 0.9360 -0.01 +5.00 0.8913

新西兰元/美元 0.8623 0.8610 +0.15 +5.08 0.8206

澳元/日圆 95.430 95.330 +0.10 +1.68 93.850

新西兰元/日圆 87.930 87.690 +0.27 +1.76 86.410

英镑/日圆 171.82 171.61 +0.12 -1.44 174.33

澳元/新西兰元 1.0846 1.0862 -0.15 -0.02 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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