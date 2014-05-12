台湾股市：收跌创一周低位，受季报汇损阴霾拖累

路透台北5月12日 - 台湾股市 周一收跌0.91%，创一周收盘低位，表现明显较亚股疲弱。分析师表示，本周为台湾上市柜企业公布第一季财报的最后一周，首季人民币汇损风暴仍余波荡漾，料短线台股恐将拉回整理。

台湾加权股价指数收跌0.91%或81.08点，报8,808.61点，收创一周收盘低位，前低为4月30日的8,791.44点。成交值 为834.68亿台币，上交易日修正后为948.77亿。

金管会主委曾铭宗周一早上在陪同立法院财政委员会委员赴证券交易所视查时表示，经过清查，目前台湾上市柜公司投资TRF曝险金额为583亿台币，未实现损失为19亿台币。

台新投顾协理黄文清指出，依照历史经验，时序越逼近财报公布尾声，季报数据可能较不理想，短线台股料拉回整理，不排除先回测季线8,760点;若季线不守,可能向下测试半年线8,600点，待财报利空效应消化完后，台股料在季线至半年线区间整理。

“季报越后面公布的越差，短期修正是避免不了的 。〞他说。

此外，统一投信基金经理人朱文燕也称，受到财报效应影响，5月中旬前是台股内部调结构、股价修正的激烈期，而受到打贪及打奢影响，今年大陆五一长假消费力道较温和平淡，对台股也未如以往起到激励作用，预估5月下旬财报季结束后会逐渐回归基本面。