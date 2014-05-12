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货币新闻 | 2014年 5月 12日 星期一 15:39 BJT

更正-离岸人民币：韩国4月银行业人民币存款增至纪录高位99亿美元

(更正:更正第六段译文中对于韩国人民币结构性产品的错误描述)

路透首尔5月12日 - 官方数据周一显示，韩国4月银行业人民币存款净增20亿美元，至纪录高位99亿美元，因投资者持续青睐人民币 的较高利率。

韩国央行数据显示，这是韩国人民币存款纪录月度增幅第三高纪录，去年底以来，为赚取人民币资产的较高回报，韩国人民币存款快速增长。

一位韩国央行官员表示，人民币存款的增长料将暂时延续，因人民币存款回报比韩元 存款高出至少50个基点，但官员没有给出更多细节。

媒体上个月报导称，韩国金融当局曾解除对银行增加人民币存款的警告，尽管未就该问题发布官方消息。

在韩国的人民币存款与在新加坡或伦敦的不同之处在于，韩元不能直接兑换为人民币，导致当地人民币存款交易复杂化。

韩国的人民币存款是建构在一种结构性产品上，在这种结构性产品中，本地经纪商出售资产支持商业票据，从保险公司等本地机构筹集韩元。

这些资金会换成美元，再换成人民币并存入中资银行的当地分支。这些银行随后再将资金转回中国，以支持国内业务。

韩国央行数据显示，4月银行业外币存款净增73亿美元，至纪录高位584亿美元，为2007年初以来最高月度增幅。

数据显示，月度增幅中超过一半来自美元存款。美元存款净增48亿美元至425亿美元，因公司为贸易结算而增加存款。

根据该数据，截止4月底，美元存款占总存款的72.7%，而人民币存款占17%。(完) (编译 石冠兰/朱晓军；审校 蔡美珍/徐文焰)
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