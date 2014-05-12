更正-离岸人民币：韩国4月银行业人民币存款增至纪录高位99亿美元

《汇市简讯》澳元/美元忽视澳洲贸易数据，聚焦中国财新服务业PMI
0156GMT * 澳元/美元守在狭窄区间0.7415/0.7430，澳洲公布3月贸易报告 * 澳洲3月贸易顺差31.07亿澳元，2月修正为顺差37亿澳元；进口和出口分别增长5%和2% * 该数据公布后，澳元/美元几无变动，报0.7420 * 中国4月财新服务业采购经理人指数(PMI)自前月的52.2降至51.5，为11个月最低 * 关注澳洲央行总裁洛威0310GMT时的讲话(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
(更正:更正第六段译文中对于韩国人民币结构性产品的错误描述)
路透首尔5月12日 - 官方数据周一显示，韩国4月银行业人民币存款净增20亿美元，至纪录高位99亿美元，因投资者持续青睐人民币 的较高利率。
韩国央行数据显示，这是韩国人民币存款纪录月度增幅第三高纪录，去年底以来，为赚取人民币资产的较高回报，韩国人民币存款快速增长。
一位韩国央行官员表示，人民币存款的增长料将暂时延续，因人民币存款回报比韩元 存款高出至少50个基点，但官员没有给出更多细节。
媒体上个月报导称，韩国金融当局曾解除对银行增加人民币存款的警告，尽管未就该问题发布官方消息。
在韩国的人民币存款与在新加坡或伦敦的不同之处在于，韩元不能直接兑换为人民币，导致当地人民币存款交易复杂化。
韩国的人民币存款是建构在一种结构性产品上，在这种结构性产品中，本地经纪商出售资产支持商业票据，从保险公司等本地机构筹集韩元。
这些资金会换成美元，再换成人民币并存入中资银行的当地分支。这些银行随后再将资金转回中国，以支持国内业务。
韩国央行数据显示，4月银行业外币存款净增73亿美元，至纪录高位584亿美元，为2007年初以来最高月度增幅。
数据显示，月度增幅中超过一半来自美元存款。美元存款净增48亿美元至425亿美元，因公司为贸易结算而增加存款。
根据该数据，截止4月底，美元存款占总存款的72.7%，而人民币存款占17%。(完) (编译 石冠兰/朱晓军；审校 蔡美珍/徐文焰)
0156GMT * 澳元/美元守在狭窄区间0.7415/0.7430，澳洲公布3月贸易报告 * 澳洲3月贸易顺差31.07亿澳元，2月修正为顺差37亿澳元；进口和出口分别增长5%和2% * 该数据公布后，澳元/美元几无变动，报0.7420 * 中国4月财新服务业采购经理人指数(PMI)自前月的52.2降至51.5，为11个月最低 * 关注澳洲央行总裁洛威0310GMT时的讲话(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
路透纽约5月3日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布的数据显示，最 近一周投资者对美国基金的注资速度创下两个月来最快，市场对美股非理 性涨势的疑虑一扫而空。 ICI数据显示，4月26日止当周，美国共同基金与上市交易基金(ETF) 吸纳208亿美元。其中包括股市基金116亿美元与债市基金86亿美元。数据 并不包括货币市场基金。 “担忧已经消散，”Invesco Ltd 全球市场策略师Kristina Hooper表示，“我们算是置身诸多干扰的环境。我们必须了解地缘政治风 险将继续无处不在，尽管其影响通常较为短暂。” 法国将于周日举行总统大选第二轮投票，不过中间派候选人马克龙在 4月23日的第一轮投票领先后，欧洲怀疑论者胜出的机率似见下降。 这使得全球股市基金获得48亿美元挹注，为连续第21周流入。 当周应税债券基金也有近80亿美元流入。 股市明显位于高档并未吓跑投资者，当周美股基金吸纳68亿美元，规 模为一个月之最。(完) (编译 陈宗琦；审校 张荻)