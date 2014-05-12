更新版 1-台湾金融：企业TRF曝险逾1,500亿台币，月底推出监管机制--金管会

(新增官员说法及细节)

路透台北5月12日 - 针对TRF(目标可赎回远期合约/外汇累计期权)衍生的交易乱象，台湾金管会主委曾铭宗周一称，最快会在5月底推出整体控管监理机制，让衍生性金融商品的交易步上常轨。

曾铭宗在陪同立法院财政委员会委员赴证券交易所视查时表示，经过清查，目前台湾上市柜公司投资TRF曝险金额为583亿台币，未实现损失为19亿台币。非上市柜公司投资TRF曝险金额则在1,000亿台币左右，也就是说，合计台湾企业在TRF的曝险金额逾1,500亿台币。

〞损失在可控制范围内，我们会有一套措施。〞他说。

曾铭宗指出，银行销售TRF时的确乱象丛生。像是销售相关业务必须提报董事会通过，但永丰银行就没有拿到董事会讨论。且经处罚后发现，该银行有一位主管TRF的副处长，最近反而升为处长。

〞这不但不能升还要降级。〞他说。

曾铭宗并强调，TRF产品的合约期达两年，时间太长并不合理。且销售对象卖给一般投资人，此外，依规定，销售过程必须充分告知投资风险，但有些银行出示的契约却是英文的，消费者看不懂。

针对上述现象，曾铭宗表示，金管会会在5月底、6月初会推出一套整体控管监理机制。

金管会日前重罚永丰金控 旗下银行停业一年TRF，此为官方首次裁罚人民币相关衍生性商品业务推广缺失，亦为史上最长的停业处分。

稍早曾铭宗表示，证券交易所清查后上市柜公司操作包括TRF的衍生性商品损失约30亿台币。