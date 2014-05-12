更新版 1-台湾金融：企业TRF曝险逾1,500亿台币，月底推出监管机制--金管会

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
(新增官员说法及细节)
路透台北5月12日 - 针对TRF(目标可赎回远期合约/外汇累计期权)衍生的交易乱象，台湾金管会主委曾铭宗周一称，最快会在5月底推出整体控管监理机制，让衍生性金融商品的交易步上常轨。
曾铭宗在陪同立法院财政委员会委员赴证券交易所视查时表示，经过清查，目前台湾上市柜公司投资TRF曝险金额为583亿台币，未实现损失为19亿台币。非上市柜公司投资TRF曝险金额则在1,000亿台币左右，也就是说，合计台湾企业在TRF的曝险金额逾1,500亿台币。
〞损失在可控制范围内，我们会有一套措施。〞他说。
曾铭宗指出，银行销售TRF时的确乱象丛生。像是销售相关业务必须提报董事会通过，但永丰银行就没有拿到董事会讨论。且经处罚后发现，该银行有一位主管TRF的副处长，最近反而升为处长。
〞这不但不能升还要降级。〞他说。
曾铭宗并强调，TRF产品的合约期达两年，时间太长并不合理。且销售对象卖给一般投资人，此外，依规定，销售过程必须充分告知投资风险，但有些银行出示的契约却是英文的，消费者看不懂。
针对上述现象，曾铭宗表示，金管会会在5月底、6月初会推出一套整体控管监理机制。
金管会日前重罚永丰金控 旗下银行停业一年TRF，此为官方首次裁罚人民币相关衍生性商品业务推广缺失，亦为史上最长的停业处分。
稍早曾铭宗表示，证券交易所清查后上市柜公司操作包括TRF的衍生性商品损失约30亿台币。
本地时间12:00时，台股加权股价指数 下跌0.60%。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。