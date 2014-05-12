日本数据：4月服务业景气判断指数大幅下降至41.6--内阁府

路透东京5月12日 - 日本内阁府周一公布的调查显示，日本4月服务业景气判断指数降为41.6，显示4月开始消费税上调让消费者支出降温。

4月服务业景气判断指数从3月的57.9大幅下降。这项调查的对象包括计程车司机、宾馆和餐馆工作人员等服务业人员。

但调查显示，4月展望指数由前月的34.7升至50.3，暗示加税的影响可能为时不久。