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亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 11:19 BJT

离岸人民币：建行悉尼分行两年期债券以3.45%询价--销售文件

路透香港5月12日 - 根据销售文件，按市值计中国第二大银行--建设银行 悉尼分行计划发行两年期人民币债券，指导利率为3.45%。

发行人评级为：穆迪“A1”/标准普尔“A”/惠誉“A”；标普给予债券预期评级“A”。

承销商包括：澳新银行，澳大利亚联邦银行（CBA），汇丰，澳大利亚国民银行（NAB），WBC。（完） (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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