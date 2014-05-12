更新版 2-中国汇市：人民币即期收贬近百点至一周低点，午后油盘购汇力道大

* 人民币即期收贬近百点 * 中间价跌至8个月来低点 * 早盘隔夜美元空头一波止损 * 午盘油盘购汇力道大 * 市场方向仍不明朗，交投谨慎 (新增评论和报价) 路透北京5月12日 - 人民币兑美元即期汇率 周一收盘贬值近百点，创一周收盘低点。隔夜美元 走强推动中间价跌至八个月低点，人民币汇价早盘亦随之走弱，令隔夜美元空头被迫止损，午后又出现油盘大 力购汇，进一步助推汇价走弱。 交易员并指出，如果没有油盘，其他客盘结汇略偏多，但油盘目前已成为影响日间走势的关键因素，自4 月以来持续在市场上大力购汇，至今没有明显减少的动向，估计整个五六月份油盘都会继续影响即期走势，令 整体市场方向仍不明朗，交投谨慎。 “如果没有油盘，flow是净结汇，现在的flow则是净购汇一点点，油盘陆陆续续一直在买，没有结束的迹 象。”一股份制商业银行交易员称。 他并预计，受油盘持续大力购汇影响，汇市估计短期仍有走弱的可能。 华东一股份制行交易员指出，市场还是跟着中间价走，大家对方向还是不明朗，头寸都捏得很紧。之前客 户在结购汇过程中会考虑汇差收益，现在更多是规避风险，出口企业现在基本上都是逢高结汇。 全球汇市方面，欧元周一走势回稳，先前连跌两个交易日后，等待欧洲央行官员谈话及一连串数据，提供 新的方向指引。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2375 6.2280 -0.15% 中间价 6.1625 6.1581 -0.07% 成交额 123亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -1.22% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 64 6.2315 6.2379 2014年来即期升贬值幅度 -2.94% 1年期美元/人民币掉期升水 635 离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日 :35 1年期NDF 6.2382/19 6.2205 CNH即期 6.2380/00 6.2332 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩 至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯/曾祥进)