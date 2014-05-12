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亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 17:48 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币即期收贬近百点至一周低点，午后油盘购汇力道大

* 人民币即期收贬近百点
    * 中间价跌至8个月来低点
    * 早盘隔夜美元空头一波止损
    * 午盘油盘购汇力道大
    * 市场方向仍不明朗，交投谨慎

 (新增评论和报价)
    路透北京5月12日 - 人民币兑美元即期汇率 周一收盘贬值近百点，创一周收盘低点。隔夜美元
走强推动中间价跌至八个月低点，人民币汇价早盘亦随之走弱，令隔夜美元空头被迫止损，午后又出现油盘大
力购汇，进一步助推汇价走弱。
    
    交易员并指出，如果没有油盘，其他客盘结汇略偏多，但油盘目前已成为影响日间走势的关键因素，自4
月以来持续在市场上大力购汇，至今没有明显减少的动向，估计整个五六月份油盘都会继续影响即期走势，令
整体市场方向仍不明朗，交投谨慎。

    “如果没有油盘，flow是净结汇，现在的flow则是净购汇一点点，油盘陆陆续续一直在买，没有结束的迹
象。”一股份制商业银行交易员称。
    
    他并预计，受油盘持续大力购汇影响，汇市估计短期仍有走弱的可能。
    
    华东一股份制行交易员指出，市场还是跟着中间价走，大家对方向还是不明朗，头寸都捏得很紧。之前客
户在结购汇过程中会考虑汇差收益，现在更多是规避风险，出口企业现在基本上都是逢高结汇。
        
    全球汇市方面，欧元周一走势回稳，先前连跌两个交易日后，等待欧洲央行官员谈话及一连串数据，提供
新的方向指引。 
 
    
 以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价          
 ，以及离岸市场人民币的主要报价：
                                                           
 在岸市场人民币兑美元       今日                  上日     升贬
 即期成交价格               6.2375                6.2280   -0.15%
 中间价                     6.1625                6.1581   -0.07%
 成交额                     123亿美元                      
                                                           
 日内相对于中间价最大波幅   -1.22% (上限±2%)     日高     日低
 日内波动幅度(pips)         64                    6.2315   6.2379
 2014年来即期升贬值幅度     -2.94%                         
 1年期美元/人民币掉期升水   635                            
                                                           
                                                           
 离岸人民币市场,北京时间17  今日                  上日     
 :35                                                       
 1年期NDF                   6.2382/19             6.2205   
 CNH即期                    6.2380/00             6.2332   
 
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩
至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

 (发稿 李文科; 审校 杨淑祯/曾祥进)
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