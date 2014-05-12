《全球市场》亚股交投谨慎，投资者担心乌克兰危机升级

在那之后欧元持续处于守势，欧元/美元 最新报1.3758美元，接近周五触及的一个月低点1.3745。

周一几无重要经济数据公布。周二中国公布工业增加值及社会消费品零售总额，美国公布零售销售，将受到密切关注。(完) (编译 许娜/李爽/杜明霞/蔡美珍；审校 张若琪/郑茵/于春红/王兴亚)