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亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 11:23 BJT

《全球市场》亚股交投谨慎，投资者担心乌克兰危机升级

美联储主席叶伦上周发表立场偏向宽松的谈话，支撑全球风险资产，包括许多新兴市场货币。

欧洲央行总裁德拉吉周四警告，欧元走强令人严重关切，欧洲央行愿意采取更多行动支撑经济成长。

在那之后欧元持续处于守势，欧元/美元 最新报1.3758美元，接近周五触及的一个月低点1.3745。

周一几无重要经济数据公布。周二中国公布工业增加值及社会消费品零售总额，美国公布零售销售，将受到密切关注。(完) (编译 许娜/李爽/杜明霞/蔡美珍；审校 张若琪/郑茵/于春红/王兴亚)
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