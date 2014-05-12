《全球市场》亚股交投谨慎，投资者担心乌克兰危机升级

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
美联储主席叶伦上周发表立场偏向宽松的谈话，支撑全球风险资产，包括许多新兴市场货币。
欧洲央行总裁德拉吉周四警告，欧元走强令人严重关切，欧洲央行愿意采取更多行动支撑经济成长。
在那之后欧元持续处于守势，欧元/美元 最新报1.3758美元，接近周五触及的一个月低点1.3745。
周一几无重要经济数据公布。周二中国公布工业增加值及社会消费品零售总额，美国公布零售销售，将受到密切关注。(完) (编译 许娜/李爽/杜明霞/蔡美珍；审校 张若琪/郑茵/于春红/王兴亚)
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥