《热点透视》欧洲央行煽动市场对欧元区二线公债的危险热情

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Swaha Pattanaik； 编译 李爽

路透伦敦5月9日 - 欧元区二线国家债券涨势似乎势不可挡。这要归功(或归罪)于欧洲央行。欧洲央行有关最早6月放松货币政策的言论，推动一些二线国家债券收益率跌至纪录低位，不过是几年前，这些国家的公债收益率还曾高见17%。

意大利、西班牙和爱尔兰10年期公债收益率在5月9日跌破3%至纪录低位。葡萄牙10年券收益率跌至3.45%，为2006年初以来最低。欧洲央行是这波公债价格涨势的主要驱动者。毕竟，投资者在欧元区追求投资收益，可以追溯到德拉吉2012年“要竭尽全力”拯救欧元的承诺。

但欧元区二线国家融资成本下降，也是对这些国家在危机时期坚忍吞下苦药的一种奖励。市场无情的纪律压力，迫使各国政府实施财政撙节举措，同时还采行不得人心的改革计划。在这些努力的协助下，调降债信评级的恶性循环，逆转为上调评级的良性循环，并吸引更多投资者的青睐。

但美中不足的是，就在改革日渐乏力之际，迫使政府采取艰难举措的市场纪律力量已有所松懈。融资成本创纪录低位，将使政治人物难以说服选民需要采取更多严苛举措--尽管通胀率偏低甚至为负，已经造成实质利率高得难以承受。

目前为止，投资者一心一意追求收益率，并不计较这个问题。但倘若有一天他们认为，欧元区政府已经失去防范下次景气下行的改革意志，届时投资人可能便会开始大感紧张了。(完)