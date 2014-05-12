中钢期货：沪钢本周价格仍以弱势运行为主，然国九条将限制跌幅

上周国内市场螺纹钢继续下跌，跌幅较上周明显扩大。具体来看，近来“融资矿”疑云未消，市场对后期原料预期普遍看空，由此也拖累整体黑色系商品期货价格全线走低，严重影响市场心态。同时随着原料的价格的回调，钢厂利润空间继续保持，其生产与发货积极性不减，后期市场压力大增，而市场现货贸易商接货意愿并不强烈，后期钢厂之间价格战或再度上演，预计本周市场价格仍以弱势运行为主。

综合来看，虽然走坏的技术指标、高企的粗钢产量和持续走弱的成本支撑均表明钢价仍存在继续下行可能，但于上周五发布的“新国九条”无疑将对市场起到强有力的提振作用，有望限制钢价跌幅，促进其企稳重新回到3200上方。(完)