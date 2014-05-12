更新版-国际油市：若油市供应短缺，沙特愿提供更多石油--石油部长

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
(新增细节)
* 欧那密称若乌克兰危机引起石油供应短缺，沙特愿意提供供应
* 每桶100美元的油价对所有人来说都是合理的
* OPEC下次会议上应维持每日3,000万桶的产量上限
路透首尔5月12日 - 沙特(沙乌地)阿拉伯石油部长欧那密周一称，若俄罗斯和西方围绕乌克兰的危机恶化，导致石油供应短缺，则沙特愿意向市场供应更多石油。
俄罗斯对乌克兰克里米亚半岛的军事干预以及乌东部动荡局势，近来数月在油市制造紧张情绪，布兰特原油 继3月3日触及年内高位每桶112.39美元后，便一直维持在每桶近108美元附近。
乌东部的亲俄反叛势力宣布在自治公投中大获全胜，有人称这意味着独立，其他人表示这说明该地区将最终与俄罗斯统一。当地冲突激化，对立局势已经愈发失控。
相关担忧周一支撑油市。0231GMT时布兰特原油上涨0.36美元，至每桶108.28美元；美国原油期货 亦升0.13美元，报每桶100.12美元。
欧那密在首尔一次会议间隙还表示，每桶100美元是合理的油价。
“100美元的油价对所有人来说都是合理的，不管是消费者、生产国、还是石油公司，”他说。“这是合理的油价，是个好价钱。”
欧那密还称，石油输出国组织(OPEC)在6月会议上，应维持3,000万桶的日产量上限。
“供应非常充足，需求很旺，市场相当稳健，”欧那密说。
“绝对没有改变(日产量上限)的理由。”
OPEC在6月11日举行的下次会议上，可能会就生产上限达成新协议，以便将美国石油产出迅速增长，以及一些OPEC成员国在制裁和内乱之后希望恢复全额生产等因素考虑在内。(完)
(编译 艾茂林; 审校 张若琪)
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