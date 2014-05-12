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亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 11:29 BJT

台湾债市：RP利率持平，资金充裕预估利率仍稳于低位

路透台北5月12日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一持续位于区间低位。交易员称，资金充裕，本周虽有不少金融债、公债交割，但多数交易商预估利率仍将位于低位。

交易商指出，市场资金仍多，尤其是尾盘时投信再出现需求，无奈市场券并不多，无法如数满足投信。他们认为，虽然本周陆陆续续有不少金融债以及公债的交割，但以目前市场资金宽裕的程度，利率应不致有所波动。

〞尾盘有好多钱进来，但我没办法应付。〞一位大型票券商交易员说。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%。均同于上交易日。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，也与上日相似。

本周主要交割紧缩因子包括周一富旺国际可转债4亿台币、周三10年增额公债103/6R300亿台币、周四台北富邦银行金融债100亿台币、周五台新银行金融债30亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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