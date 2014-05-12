台湾债市：RP利率持平，资金充裕预估利率仍稳于低位

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透台北5月12日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一持续位于区间低位。交易员称，资金充裕，本周虽有不少金融债、公债交割，但多数交易商预估利率仍将位于低位。
交易商指出，市场资金仍多，尤其是尾盘时投信再出现需求，无奈市场券并不多，无法如数满足投信。他们认为，虽然本周陆陆续续有不少金融债以及公债的交割，但以目前市场资金宽裕的程度，利率应不致有所波动。
〞尾盘有好多钱进来，但我没办法应付。〞一位大型票券商交易员说。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%。均同于上交易日。
票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，极短天期公司债利率则在0.46-0.48%，也与上日相似。
本周主要交割紧缩因子包括周一富旺国际可转债4亿台币、周三10年增额公债103/6R300亿台币、周四台北富邦银行金融债100亿台币、周五台新银行金融债30亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥