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亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 11:36 BJT

日本债市：大多走软，供应疑虑打压市场人气

20年期公债收益率 涨幅居前，上升2个基点至1.485%；30年期公债收益率 涨1个基点至1.710%；10年期公债收益率 亦上升1个基点至0.610%；五年期公债收益率 上涨0.5个基点。

10年期6月日债期货 陷入极窄的交投区间145.03-145.10内，早盘收低0.06点报145.07。

日债市场对周一出炉的数据反应冷淡。数据显示，日本3月经常帐盈余低于预期，因他国对日本出口品需求疲弱，且日本进口化石燃料增加。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.080%

五年期公债 0.190% +0.5 0.185%

10年期公债 0.610% +1.0 0.600%

20年期公债 1.485% +2.0 1.465%

30年期公债 1.710% +1.0 1.700%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.07 -0.06 145.13

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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(编译 艾茂林/王翔琼；审校 王兴亚/戴素萍)
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