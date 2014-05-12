日本债市：大多走软，供应疑虑打压市场人气

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
20年期公债收益率 涨幅居前，上升2个基点至1.485%；30年期公债收益率 涨1个基点至1.710%；10年期公债收益率 亦上升1个基点至0.610%；五年期公债收益率 上涨0.5个基点。
10年期6月日债期货 陷入极窄的交投区间145.03-145.10内，早盘收低0.06点报145.07。
日债市场对周一出炉的数据反应冷淡。数据显示，日本3月经常帐盈余低于预期，因他国对日本出口品需求疲弱，且日本进口化石燃料增加。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.080%
五年期公债 0.190% +0.5 0.185%
10年期公债 0.610% +1.0 0.600%
20年期公债 1.485% +2.0 1.465%
30年期公债 1.710% +1.0 1.700%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.07 -0.06 145.13
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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(编译 艾茂林/王翔琼；审校 王兴亚/戴素萍)
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路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥