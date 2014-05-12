中国股市：沪综指早盘大幅收涨，新国九条出台为市场带来反弹契机

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透北京5月12日 - 在国务院促进资本市场发展的“新国九条”发布后，中国股市周一早盘在在煤炭、有色板块带领下大幅上涨。分析师指出，新国九条的出台为市场带来了反弹契机，强化了市场震荡运行的大逻辑，即经济的底线思维和市场的底线思维使市场有底，但经济的下滑压力和扩容压力使市场有顶。
沪综指早盘收报2,049.429点，涨38.294点或1.90%；上证A股今日早盘成交额516亿元人民币，上日成交金额为574亿元。
“所以到了2,000点这个位置，其实主要还是一个底线思维的展现。”方正证券分析师陈敏表示。
他并表示，“老国九条”出台之后大盘尽管上涨了逾一成，但随后市场仍出现了1年多的调整，因此并不应过高期望“新国九条”发布之后股市能够快速扭转颓势。
多个煤炭电力股午盘收报涨停，陕西煤业 升10.07%至于4.48元。
沪深300指数 早盘收报2,178.467点，涨2.09%；沪深300指数期货主力5月合约 早盘报2,178.8点，涨1.96%，成交478,255手。（完）
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥