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亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 11:41 BJT

中国股市：沪综指早盘大幅收涨，新国九条出台为市场带来反弹契机

路透北京5月12日 - 在国务院促进资本市场发展的“新国九条”发布后，中国股市周一早盘在在煤炭、有色板块带领下大幅上涨。分析师指出，新国九条的出台为市场带来了反弹契机，强化了市场震荡运行的大逻辑，即经济的底线思维和市场的底线思维使市场有底，但经济的下滑压力和扩容压力使市场有顶。

沪综指早盘收报2,049.429点，涨38.294点或1.90%；上证A股今日早盘成交额516亿元人民币，上日成交金额为574亿元。

“所以到了2,000点这个位置，其实主要还是一个底线思维的展现。”方正证券分析师陈敏表示。

他并表示，“老国九条”出台之后大盘尽管上涨了逾一成，但随后市场仍出现了1年多的调整，因此并不应过高期望“新国九条”发布之后股市能够快速扭转颓势。

多个煤炭电力股午盘收报涨停，陕西煤业 升10.07%至于4.48元。

沪深300指数 早盘收报2,178.467点，涨2.09%；沪深300指数期货主力5月合约 早盘报2,178.8点，涨1.96%，成交478,255手。（完）
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