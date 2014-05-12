中国股市：沪综指早盘大幅收涨，新国九条出台为市场带来反弹契机

路透北京5月12日 - 在国务院促进资本市场发展的“新国九条”发布后，中国股市周一早盘在在煤炭、有色板块带领下大幅上涨。分析师指出，新国九条的出台为市场带来了反弹契机，强化了市场震荡运行的大逻辑，即经济的底线思维和市场的底线思维使市场有底，但经济的下滑压力和扩容压力使市场有顶。