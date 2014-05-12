《交易视点》中国货币政策宽松预期支撑债市走强--中信证券

路透北京5月12日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，中国经济呈企稳迹象，但尚无明显回暖，政策重心逐渐由控通胀和去杠杆转为稳增长，但央行对准备金率等总量政策相对谨慎，可能通过公开市场操作维护相对宽松的资金面。

对交易型机构而言，建议把握收益率回调的机会适当加仓；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。

**经济呈企稳迹象，但尚无明显回暖**

4月中采PMI较上月小幅回升0.1个百分点至50.4，季调后的中采PMI也较上月回升了0.1个百分点，4月份汇丰PMI也较上月回升0.1个百分点至48.1，但季调后的汇丰PMI与上月基本持平，显示经济有企稳迹象，但尚未明显回暖。

外需方面，4月份出口同比增速为0.9%，较3月份当月同比-6.6%有所回升；从环比数据来看，同比仍然偏弱与去年4月份基数较高有关。

考虑到基数效应以及发达经济体明显回暖，预计5-6月份出口增速将进一步反弹，二季度出口增速有望回升至5%。

**通胀压力维持低位**

受食品价格超季节性下跌影响，加上翘尾因素下滑0.3个百分点，4月份CPI同比增速从3月份的2.4%回落至1.8%。

食品价格环比下跌1.3%，其中鲜菜价格走弱最为明显，肉禽类价格延续了春节以来的跌势，4月份累计下跌2.5%，猪肉价格环比下跌6.6%。

季调后的食品价格环比从1月份逐渐缩窄，猪肉价格上周止跌反弹，食品价格超季节性下跌的状况有望继续好转。

前瞻地看，受经济走弱和需求淡季影响，猪肉价格反弹的幅度和持续性有限，短期内CPI同比上涨压力有限，二季度CPI同比增速的均值大概率在2.0%附近，由于翘尾因素上升，5月份CPI同比将回升至2.2%附近。

**市场研判和投资策略**

4月份中采和汇丰PMI显示经济出现企稳迹象，主要来自补库存需求的恢复，但是反弹力度不强、经济整体仍然偏弱；受食品价格超季节性下跌与基数效应影响，4月CPI为1.8%，创2012年11月以来新低。

一季度货币政策执行报告显示，央行对经济的乐观程度有所减弱，对通胀的担忧进一步降低，对全社会杠杆水平的担忧下降，并且央行对当前货币信贷和社融增长基本满意（而非此前“增长较快”的评判），央行的政策重心将逐渐由控通胀和去杠杆转为稳增长.

具体来说，在对准备金率等总量政策仍然相对谨慎的背景下，通过公开市场操作维护相对宽松的资金面，进而在一定程度上降低社会融资成本，是央行政策在短期内的合理选择。

整体来看，基本面、政策面和资金面都是利好或相对中性的，如果7天回购利率均值能稳定在3.2-3.5%的水平，10年国债3.9%和10年金融债4.8%是相对合理的位置。

对交易型机构而言，建议把握收益率回调的机会适当加仓；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。 (完)