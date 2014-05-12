券商观点：中国存准率降或不降均不改债市走牛趋势--银河证券

路透香港5月12日 - 银河证券固收研究最新报告称，近期中国债市长端利率显着下行反映了市场对降准预期。在信用增速放缓的背景下，降准才能推动银行配置需求，并拉低长端利率。但存款准备金率降或不降都不会改变债市走牛的趋势。

报告认为，当前流动性宽裕已经确认，预计未来一个季度的流动性将继续处于宽松的状态。“宽货币”提供了杠杆套利的空间，债市走牛无疑。降准问题只是全面开花和阶段性战果的区别。

报告预计，中国央行会继续维持现有的积极流动性管理策略。目前市场的流动性总量、利率水平已经完成了一次降准。央行一季度货币政策报告中提到的主动作为，是进行时而不是将来时，料央行会继续维持现有的流动性管理策略，因当前的经济环境限制了实施紧货币的空间，银行亦主动调整、控制信用供给策略。

目前经济偏弱但内在运行趋势比较稳定。银河证券发现从其所做的工业产出缺口和CPI走势预测看，工业产出缺口3月份企稳弱回升，CPI5月份左右见底，经济周期的逆转趋势不明显，因此短期内央行降准可能性较小。但宏观当局将降准作为预期管理的重要部分，不排除降准的突然性。

银河认为，债市的长牛，有待于宽货币传导至宽信用。降准将更多地充当宏观当局预期管理的工具。降准可以提高理论货币乘数，但制约信用供给的实质因素是长期的资本补充能力。因此，在解决未来银行资本补充的明确路径前，降准对实际信用供给以及经济的影响会打很大折扣。

报告建议投资宜采取“守正出奇”，最大的交易机会将来自高低信用债流动性溢价的下行。守正策略即：流动性宽裕已确认，并将持续，高等级债利差已处于历史较低位置，基本反映了流动性宽松预期，可以继续加杠杆吃息差，适当降低交易利得预期。