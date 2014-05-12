美国个股：IBM执行长称公司面临艰难时刻，但有望作出改变--纽约时报

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透5月11日 - IBM 执行长Virginia Rometty对纽约时报表示，IBM正面临“艰难时刻”，但她与公司目前对于如何寻求新一轮成长有明确的愿景。
纽约时报报导，她称“我们将在未来10年对这家公司进行转型，”听起来这是她计划在周三投资分析师年会上使用的主题。
IBM上个月公布第一季营收创五年来最低，公司正在竭力应对硬件产品需求下滑的局面，且在中国等成长市场面临挑战。IBM是全球最大的技术服务公司。
纽约时报援引Rometty的话称，该公司放弃了获利不高的业务，并在新领域做出重大承诺，比如帮助客户挖掘数据的技术和云计算等。(完)
(编译 王翔琼；审校 白云)
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。