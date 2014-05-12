中国债市动态：现券成交降温长债收益率略反弹，但市场心态稳强势未完

路透上海5月12日 - 中国银行间债市五一小长假后的火爆行情周一暂歇，此前现券收益率的加速滑落令获利回吐压力渐增，追涨意愿亦有所减弱，市场交投明显降温，上周五收益率破位大跌的长债今日小幅反弹。

不过市场人士认为，在上周超强势过后，进行必要的技术性休整是必要的，而从盘面看，获利盘的抛压并不沉重，即使面对短期调整，市场心态也较为平稳，这表明机构对后市依旧看好，现券强势仍未完结。

“还好啦，长债上来一两个点，(七年国开债)140203在5.0225%刚成交，没觉得有啥大的抛盘。”上海一银行交易员称。

北京一银行交易员则谈到，上周现券收益率累计降幅相当大，尤其是长债，如果没有持续的消息面推动，肯定是需要在消化获利盘，适当整固蓄势后才能再度走强，不过目前看，债市的有利因素仍占据主导，后市向好的格局料不变。

上述上海的银行交易员还指出，尽管目前仍有不少机构对于央行放松货币政策有所预期，但从目前的经济基本面看，即便政策暂时没有进一步放松动作，债市强势仍有充足支撑，“现在市场这么走(强)，只能说大家觉得没(货币政策)刺激经济会更差吧。”

中国上周五公布的物价数据低于市场预期，4月CPI涨幅降至18个月低点，PPI也连续第26个月负增长。分析师预计未来CPI仍将在2-2.5%之间徘徊，使得目前略偏宽松货币政策得以延续更长时间。

凤凰网周六援引中国央行行长周小川讲话称，虽然经济形势有变化，但对经济形势的判断还需要更准确一些，短期数据不一定说明问题。

剩余期限约6.68年的固息国开债140203最新成交对应收益率 为5.03%，上日尾盘为5.01%。