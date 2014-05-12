《交易视点》宽松资金面推动中国信用债“牛平”行情--中信证券

路透北京5月12日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，宽松的资金面和趋稳的投资情绪可能驱动投资者进一步提升杠杆，推动市场走强，投资者可考虑在原以中高等级、三年期为主的基础上，适当拉长久期以搏交易机会。

5、6月份降级潮或抑制低等级产品收益率，但国有非周期产业债所受负面影响或有限，收益率可能仍有一定下行空间。

**短拳交易价值不明显，但配置价值仍显着**

上周短融收益率小幅下行，整体来看，自年初以来，市场自身的稳定性趋于增强、资金面的不确定性因素在下降，这有利于稳定投资者的投资情绪。

而央行货币政策执行报告的公布进一步显示资金大幅收紧的概率不大，投资者的情绪进一步得到安抚、且投资热情高涨。

从未来趋势看，资金面在央行的维护下，可能将继续维持适度宽松的状态，投资者行为由去年下半年的去杠杆行为可能逐渐转为再杠杆行为，这将是市场需求的有力支撑。

年初以来，短融产品是收益率是降幅最大的品种，至上周末短端产品收益率已降至去年8月的较低水平，与其他品种比较，现阶段其交易价值不明显，但配置价值仍然显着；配置类投资者可精选高收益且资质相对稳定的个券。

**驱动投资者提升杠杆，推动市场走强**

对中长期品种，资金面宽松及投资者对未来资金面宽松的预期同样在上周推动了中长期收益率的明显走低，幅度达30BP左右。

一季度在资金利率宽松的背景下债券市场收益率整体下行、但短端产品下行明显且期限利差扩大明显。

中长期产品表现较差与投资者对未来资金面或收紧的预期有关，投资情绪以谨慎为主。

资金面经历了好于预期的4月、以利率下行迎接5月，投资者的投资情绪得到了明显的安抚，上周市场迎来了较为明显的“牛平”行情，中长端收益率加速下行，期限利差缩减至45BP。

整体来看，宽松的资金面和趋稳的投资情绪可能将驱动投资者进一步提升杠杆，推动市场走强，投资者可考虑在原以中高等级、三年期为主的基础上，适当拉长久期以搏交易机会。

**城投债性收益率仍有下行空间**

5、6月份降级潮或抑制低等级产品收益率，但国有非周期产业债所受负面影响或有限，可考虑介入AA级国有非周期产业债。

对于城投债，上周城投债收益率继续下行，7年提前还本的中西部地级城投债收益率降至6.80-6.90%的水平，降幅20BP左右。

受低等级利差的制约，城投债市场的趋势性走势仍取决于利率产品和高等级信用产品的未来表现；相比较于低等级产品可能受降级潮抑制，城投债性价比较高，收益率可能仍有一定下行空间。

**个券点金**

上周共有141只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1,683.7亿元。

短融和超短融中，我们推荐14中铝SCP005、14华电SCP004、14苏交通SCP001、14京投CP001、14中电投CP001、14津太钢CP001、14方正CP001、14沙钢CP001、14甬城投CP001、14北电CP002、14丹东港CP002、14闽交运CP001、14北方水泥CP001。

中期票据中，我们推荐14南电MTN001、14中海油MTN001、14兵器MTN001、 14陕延油MTN001、14船重MTN001、 14粤电MTN001、14深投控MTN001、14苏交通MTN001、14苏交通MTN002、14肥建投MTN001、14鲁广电MTN001、14渝高速MTN001、14中航控MTN001（有担保）。

私募票据中我们推荐，14中冶集PPN001、14泰达投资PPN003、14汉城投PPN001、14泰达投资PPN004、14云投PPN001、14云投PPN002、14湘高速PPN005。 (完)