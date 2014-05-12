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亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 12:33 BJT

路透基点：利津石化与四家银行敲定13.6亿元人民币贷款协议--TRLPC

路透香港5月12日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，利津石油化工厂有限公司从四家银行获得13.6亿元人民币(2.18亿美元)六年期定期贷款。

这四家银行包括中国银行东营分行，其承贷6.8亿元人民币并成为牵头行。中国光大银行东营分行、南洋商业银行青岛分行、集友银行厦门分行分别承贷3亿、2.2亿和1.6亿元人民币。

此项贷款利率与中国人民银行基准利率相同。所获资金将用于生产异戊二烯橡胶。

协议在4月签署。

据利华益公司网站介绍，利津石油化工是利华益旗下公司，销售汽油、柴油、液化气、丙烯、石脑油、石油焦和硫磺等产品，采购蜡油、渣油、催化柴油、甲醇等产品。(完) (编译 李爽 审校)
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