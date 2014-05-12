路透基点：利津石化与四家银行敲定13.6亿元人民币贷款协议--TRLPC

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透香港5月12日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，利津石油化工厂有限公司从四家银行获得13.6亿元人民币(2.18亿美元)六年期定期贷款。
这四家银行包括中国银行东营分行，其承贷6.8亿元人民币并成为牵头行。中国光大银行东营分行、南洋商业银行青岛分行、集友银行厦门分行分别承贷3亿、2.2亿和1.6亿元人民币。
此项贷款利率与中国人民银行基准利率相同。所获资金将用于生产异戊二烯橡胶。
协议在4月签署。
据利华益公司网站介绍，利津石油化工是利华益旗下公司，销售汽油、柴油、液化气、丙烯、石脑油、石油焦和硫磺等产品，采购蜡油、渣油、催化柴油、甲醇等产品。(完) (编译 李爽 审校)
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。