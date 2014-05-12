路透基点：利津石化与四家银行敲定13.6亿元人民币贷款协议--TRLPC

路透香港5月12日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，利津石油化工厂有限公司从四家银行获得13.6亿元人民币(2.18亿美元)六年期定期贷款。

这四家银行包括中国银行东营分行，其承贷6.8亿元人民币并成为牵头行。中国光大银行东营分行、南洋商业银行青岛分行、集友银行厦门分行分别承贷3亿、2.2亿和1.6亿元人民币。