《交易视点》降准对中国转债的潜在利好不宜高估--中信证券

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透北京5月12日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，近日周小川行长讲话表明暂不会推出全面降准。而透过历史经验，预计2014年降准对股市、银行股、转债的提振比较有限，第一次降准可能触发脉冲式的反弹，届时将是转债减持的信号而非加仓的窗口。
**转债指数涨幅0.2%，偏债型转债继续上涨**
央行货币政策执行报告“保持定力，主动作为”的表述，以及利率债一级招标的火热行情，引发上周降准预期的全面升温，债券收益率全线下行，金融债收益率1-5年期降10-30bp，7-10年期降30-40bp。
债市走强推动偏债型转债回升，上周中证转债指数涨幅0.3%，偏债型转债普涨，偏股型转债则因股市低迷而多数下跌。
**降准不会立即出台，债市短期面临回调压力，股市风险仍然较高**
债市方面，周小川行长周末在演讲中称目前“不要采取大规模的刺激政策”，表明全面降准不会立即出台，预计债券收益率短期将小幅回升。
股市方面，新国九条的出台从制度建设层面利好于A股长期发展，但短期影响比较有限，在房地产拐点形成、IPO重启临近影响下，股市整体仍然面临下行压力。
**2011-2012年三次降准，仅第一次推动转债小幅反弹**
为应对经济增速的下滑，央行曾于2011年10月、2012年2月、2012年5月三次降准。
降准公告次日银行指数分别涨跌2.9%、0.1%和-0.8%，与沪深300涨跌幅接近；公告后一个月银行指数分别涨跌1.9%、-1.7%和-7.5%，略强于沪深300指数。
转债方面，降准公告次日分别涨跌0.7%、0.2%和-0.1%，公告后一个月分别涨跌0.1%、-0.3%、0.8%。
可以发现，第一次降准传递了政策信号，对股市、银行股、转债产生脉冲式利好，第二次、第三次降准影响则非常有限。
**降准对转债的利好不宜高估**
对于市场高度关注的降准利好，需要关注两方面。
一是从周小川行长的讲话来看，全面降准不会在目前推出，预计还需等待经济增速的进一步放缓后才实施。
二是本届政府的基调是不主动刺激经济，政策放松很可能滞后于经济下滑，降准虽能提升银行估值，但经济下滑将挤压银行盈利，业绩下滑、估值提升双重影响下的银行股未必上涨。
参考2011年10月-2012年5月的市场行情，预计2014年降准对股市、银行股、转债的提振将比较有限，第一次降准可能触发脉冲式的反弹，届时将是转债减持的信号而非加仓的窗口。
**转债投资策略**
建议继续保持中等仓位，未来如果降准实施，及时减持转债而非加仓。
个券选择方面，中行转债是攻守兼备的选择，即使短期债市回调，未来也仍然具有足够的安全边际，建议重点配置。
此外工行、平安、石化、隧道、重工等偏股型转债有望受益降准、国企改革或军工题材，具有一定配置价值。 (完)
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路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
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