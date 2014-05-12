《交易视点》降准对中国转债的潜在利好不宜高估--中信证券

路透北京5月12日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，近日周小川行长讲话表明暂不会推出全面降准。而透过历史经验，预计2014年降准对股市、银行股、转债的提振比较有限，第一次降准可能触发脉冲式的反弹，届时将是转债减持的信号而非加仓的窗口。

**转债指数涨幅0.2%，偏债型转债继续上涨**

央行货币政策执行报告“保持定力，主动作为”的表述，以及利率债一级招标的火热行情，引发上周降准预期的全面升温，债券收益率全线下行，金融债收益率1-5年期降10-30bp，7-10年期降30-40bp。

债市走强推动偏债型转债回升，上周中证转债指数涨幅0.3%，偏债型转债普涨，偏股型转债则因股市低迷而多数下跌。

**降准不会立即出台，债市短期面临回调压力，股市风险仍然较高**

债市方面，周小川行长周末在演讲中称目前“不要采取大规模的刺激政策”，表明全面降准不会立即出台，预计债券收益率短期将小幅回升。

股市方面，新国九条的出台从制度建设层面利好于A股长期发展，但短期影响比较有限，在房地产拐点形成、IPO重启临近影响下，股市整体仍然面临下行压力。

**2011-2012年三次降准，仅第一次推动转债小幅反弹**

为应对经济增速的下滑，央行曾于2011年10月、2012年2月、2012年5月三次降准。

降准公告次日银行指数分别涨跌2.9%、0.1%和-0.8%，与沪深300涨跌幅接近；公告后一个月银行指数分别涨跌1.9%、-1.7%和-7.5%，略强于沪深300指数。

转债方面，降准公告次日分别涨跌0.7%、0.2%和-0.1%，公告后一个月分别涨跌0.1%、-0.3%、0.8%。

可以发现，第一次降准传递了政策信号，对股市、银行股、转债产生脉冲式利好，第二次、第三次降准影响则非常有限。

**降准对转债的利好不宜高估**

对于市场高度关注的降准利好，需要关注两方面。

一是从周小川行长的讲话来看，全面降准不会在目前推出，预计还需等待经济增速的进一步放缓后才实施。

二是本届政府的基调是不主动刺激经济，政策放松很可能滞后于经济下滑，降准虽能提升银行估值，但经济下滑将挤压银行盈利，业绩下滑、估值提升双重影响下的银行股未必上涨。

参考2011年10月-2012年5月的市场行情，预计2014年降准对股市、银行股、转债的提振将比较有限，第一次降准可能触发脉冲式的反弹，届时将是转债减持的信号而非加仓的窗口。

**转债投资策略**

建议继续保持中等仓位，未来如果降准实施，及时减持转债而非加仓。

个券选择方面，中行转债是攻守兼备的选择，即使短期债市回调，未来也仍然具有足够的安全边际，建议重点配置。

此外工行、平安、石化、隧道、重工等偏股型转债有望受益降准、国企改革或军工题材，具有一定配置价值。 (完)