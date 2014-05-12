路透基点：广发证券计划首次离岸贷款市场筹资6至7亿港元--TRLPC

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透香港5月12日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，中国广发证券计划在香港筹资6-7亿港元(7,700-9,900万美元)左右，这是该公司首次在离岸贷款市场筹资。
据消息人士，两家银行有意担任牵头行。
消息人士表示，融资规模尚未敲定。
针对近日部分媒体有关广发证券拟赴港上市筹资10亿美元的报导，广发证券周二刊登澄清公告称，近两年公司一直在对发行H股事项进行研究和探讨，但目前尚未制定包括筹资10亿美元在内的相关发行建议或方案。
广发证券的前身是广东发展银行证券部，后在2010年2月在深圳证交所上市。该证券公司今年1-4月净利9.398亿元人民币(1.51亿美元)。(完) (编译 李爽 审校 石冠兰)
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。