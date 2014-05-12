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亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 12:49 BJT

路透基点：广发证券计划首次离岸贷款市场筹资6至7亿港元--TRLPC

路透香港5月12日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，中国广发证券计划在香港筹资6-7亿港元(7,700-9,900万美元)左右，这是该公司首次在离岸贷款市场筹资。

据消息人士，两家银行有意担任牵头行。

消息人士表示，融资规模尚未敲定。

针对近日部分媒体有关广发证券拟赴港上市筹资10亿美元的报导，广发证券周二刊登澄清公告称，近两年公司一直在对发行H股事项进行研究和探讨，但目前尚未制定包括筹资10亿美元在内的相关发行建议或方案。

广发证券的前身是广东发展银行证券部，后在2010年2月在深圳证交所上市。该证券公司今年1-4月净利9.398亿元人民币(1.51亿美元)。(完) (编译 李爽 审校 石冠兰)
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