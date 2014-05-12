路透基点：广发证券计划首次离岸贷款市场筹资6至7亿港元--TRLPC

路透香港5月12日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，中国广发证券计划在香港筹资6-7亿港元(7,700-9,900万美元)左右，这是该公司首次在离岸贷款市场筹资。

据消息人士，两家银行有意担任牵头行。

消息人士表示，融资规模尚未敲定。

针对近日部分媒体有关广发证券拟赴港上市筹资10亿美元的报导，广发证券周二刊登澄清公告称，近两年公司一直在对发行H股事项进行研究和探讨，但目前尚未制定包括筹资10亿美元在内的相关发行建议或方案。