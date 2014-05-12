《路透晚报》--5月12日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：收低，乌克兰疑虑打击信心

日本股市周一下跌，乌克兰危机抑制了投资人风险胃纳，但奥林巴斯(Olympus)等公布乐观获利预估的个股则吸引买盘。日经指数收低0.4%至14,149.52点。东证股价指数跌0.7%至1,157.91点。

--中国股市：沪综指收升2.1%创近两个月最大单日涨幅，新国九条出台提振市场人气

中国股市沪综指放量收升，创近两个月最大单日涨幅。在国务院促进资本市场发展的“新国九条”发布后，大盘在煤炭、有色板块带领下大幅上扬。沪综指收报2,052.871点，涨41.736点或2.08%，此前最大涨幅为2014年3月21日2.72%。

--香港股市：恒指上升1.8%创七周来最大单日涨幅，腾讯领涨

香港股市录得七周来最大单日涨幅，受当地地产商涨势提振，因外界猜测政府可能放松印花税规则。恒生指数收高1.8%至22,261点，创3月24日来最佳单日表现。恒生国企指数上升1.5%。

--汇市：欧元走势回稳，观望欧洲央行官员谈话

欧元走势回稳，先前连跌两个交易日后，等待欧洲央行官员谈话及一连串数据，提供新的方向指引。欧元兑美元上周五跌至一个月低位1.3745美元，0852GMT，几近持平报1.3761美元。美元/日圆小涨0.1%，报101.97日圆。

--欧元债市：爱尔兰公债收益率跌向纪录低位，市场料该国评级上调

爱尔兰公债收益率跌向纪录低位，持于英国可比公债收益率之下。市场预计本周穆迪会上调爱尔兰评级，料为该国公债带来进一步推力。爱尔兰10年期公债收益率开盘下跌2个基点至2.66%；英国及美国10年期公债收益率分别报2.71%及2.63%。

--国际油市：布兰特原油期货升破108美元，受乌克兰紧张局势重燃提振

布兰特原油期货升破每桶108美元，因乌克兰紧张局势重燃加大能源供应中断的风险。0846GMT时布兰特6月原油期货涨0.48美元，报每桶108.37美元。美国6月原油期货升0.17美元，报100.16美元

--金属期市：LME期镍受供应忧虑提振跳升近5%，期铜触及两个月高位

伦敦期镍跳升近5%，延续仅5月以来就上涨逾12%的升势，因投资者和消费者因预计年内稍晚供应短缺状况恶化而买进。伦敦商品交易所(LME)期镍一度触及2012年2月以来最高位20,870美元，0844GMT报每吨20,777美元，上涨4.38%。

--全球金市：现货金持稳，乌克兰紧张局势升级带动避险需求