中国金融：中国平安壹钱包上线，效仿互联网巨头建移动支付生态圈

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透上海5月12日 - 阿里巴巴和腾讯 等中国互联网巨头近期纷纷与金融机构合作打造移动支付生态圈，而国内第二大寿险公司中国平安 也开始打造自己的移动支付生态圈，以充分利用其全方位金融牌照和八千万用户群的优势。
中国平安 周一宣布，旗下移动支付应用壹钱包2.0版上线，这是壹钱包面向用户的首个版本，具备金融增值（活钱宝、借钱宝）、消费支付（线上线下）、聊天等功能。其联合万里通积分平台，可在300多家主流电商、20多万线下门店消费。
目前壹钱包的功能与阿里巴巴的余额宝、腾讯的微信支付相当相似，例如网上购买基金用以闲钱理财、申请信用额度用以消费、与合作商户合作线下支付；同时还可在壹钱包中加好友、建群组。在聊天的同时实现AA制付款、召集群活动、情景转账等。
中国平安拥有的银行、基金牌照为其独立打造移动支付生态圈打下基础，而以保险客户为主的用户群为这个生态圈提供了客源。目前壹钱包主要与中国平安旗下公司合作，例如货币基金选择了平安大华基金公司提供的基金产品。
中国平安在新闻稿中指出，壹钱包将根据用户反馈，不断优化体验，快速迭代，围绕人们“医食住行玩”的生活需求，继续丰富和拓展使用场景，创新线下支付形式，为消费者和商家提供各种金融增值、营销支付等一站式金融服务。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。