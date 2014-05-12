路透基点：香港电讯已筹措几笔双边贷款，用于再融资--TRLPC

路透香港5月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，亿万富豪李泽楷麾下的香港电讯已经筹措数笔双边贷款，为去年12月获得的25亿美元19个月期过桥贷款提供再融资，当时这笔过桥贷款用于收购CSL New World Mobility Ltd(CSLNW)。

香港通讯事务管理局上周批准了上述并购交易，消息人士称，这笔过桥贷款料于本月提取。

这笔25亿美元的过桥贷款由渣打银行提供，以押记出售股份及CSLNW集团的重大资产作抵押。CSLNW是在百慕大注册成立的一家投资控股公司，从事在香港提供移动电讯服务。

香港电讯在宣布并购时称，过桥贷款的利率大致符合公司既有贷款水平。

在那笔过桥贷款之前，香港电讯在贷款市场的最后一次借款是在2010年5月，签署了一笔160亿港元贷款案，包含80亿港元四年期循环信贷，30亿港元四年期子弹式贷款和50亿港元六年期子弹式贷款。循环信贷和四年期贷款利率较Hibor加码90个基点，六年期子弹式定期贷款利率较Hibor加码115个基点。混合综合收益为100个基点。

CSLNW主要以“1010”、“one2free“以及“新世界传动网”三个流动网络品牌提供4G、3G及2G服务。

香港电讯和香港电讯信托以24.2亿美元收购CSLWNW。 (完)