全球商品：马来西亚4月底棕榈油库存较上月增加4.6%--MPOB

路透5月12日 - 马来西亚棕榈油总署(MPOB)周一表示，马来西亚4月底棕榈油库存较上月增加4.6%至1,765,733吨，3月底数据修正为1,688,073吨。

库存增幅高于市场原预估的增加0.8%至三个月高点170万吨。

此外，MPOB亦公布，马来西亚4月棕榈油产出较上月增加3.92%，4月棕榈油出口则较上月增加1.18%。(完) (编译 王冠中; 审校 张若琪)