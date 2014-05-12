《中国新债预测》国开行五期债有望继续向好，收益率预测均值低于二级

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
* 招标品种: 国开行增发第8-12期固息金融债
* 期限及金额上限：1/3/5/7/10年均不超过60亿元
* 招标时间: 1/3/5年：5月13日9:30-10:30；7/10年：5月13日9:30-11:10
* 受访人数: 9位(券商、银行)
* 预测区间: 4.40%-4.55%；4.75%-4.90%；4.80%-4.97%；4.87%-5.10%；4.88%-5.17%
* 预测均值: 4.44%；4.79%；4.86%；4.96%；5.00%
路透上海5月12日 - 中国国家开发银行 周二将增发五期固息债（俗称“福娃债”）。路透调查显示，今日现券热情消退走势趋稳，新债表现一枝独秀。若没有更多不利因素扰动，明日福娃债收益率有望继续低于二级，唯其中长债偏离幅度稍逊。
现券收益率上周五出现大幅回落，今日整体变化不大。但农发行下午招标的一、三、五年固息债，中标利(收益)率分别为4.4158%、4.77%和4.82%，低于二级约10个基点(bp)。
北京一券商分析师认为，新债发行“感觉可能还是中小机构需求较强。明天可能还是有一部分机构会抢，估计还是类似(今天农发债)的情况。”
不过也有交易员对一级能否延续火爆表示担忧，加之央行公开市场操作仍有一定不确定性，明日五年以内国开债可能会较农发债最新结果有所上调。
“二级没动，市场(对农发行结果)认可度不高呢。”华南一银行交易员表示。
银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 中，1/3/5/7/10年最新收益率分别为4.5360%、4.8603%、4.9026%、5.0073%和5.0418%。
国开行明日招标的福娃债，将原来的7-11期组合微调为8-12期，其中12期为上周一发行，亦是首个通过商业银行柜台向个人发售的政策性金融债。
各期债券具体发行条款如下：
第8-12期增发债
--------------------------------------------------------------
发行上限 各期均为不超60亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：5月13日9:30-10:30
7/10年： 5月13日9:30-11:10
招标方式 3/7年：多重价格(美国式)招标
1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标
缴款日 5月15日
起息日 1年：5月9日
3/5/7/10年：4月8日
分销期 5月14日-5月15日
上市日 1年：5月19日
3/5/7/10年：5月21日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
--------------------------------------------------------------
第8-12期债此前发行情况如下：
三年 五年 七年 10年 一年
---------------------------------------------------------------
票面利率 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67% 4.50%
(加权) (加权)
4/3增发中标收益率 5.3351% -- 5.6765% -- --
(加权) (加权)
4/8增发中标收益率 5.2983% 5.5027% 5.6668% -- --
(加权) (加权)
4/15增发中标收益率 5.1768% 5.3208% 5.5172% 5.5337% --
(加权) (加权)
4/22增发中标收益率 5.0347% 5.2228% 5.3989% 5.4262% --
(加权) (加权)
4/29增发中标收益率 5.0046% 5.1783% 5.3694% 5.3918% --
(加权) (加权)
5/5发行中标收益率 -- -- -- -- 4.5314%
5/6增发中标收益率 4.9345% 5.0390% 5.1921% 5.2466% --
(加权) (加权)
---------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。
路透新加坡4月25日 - 能源与大宗商品贸易商维多公司的亚洲部门负责人周二称，油价2017年可能在每桶约51-64美元的区间波动，受供应过剩影响，不大可能触及每桶70美元。