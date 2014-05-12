香港股市：地产股带动恒指大升2.4%，报导指政府拟放宽换楼退税期

路透专访：德国蒂森克虏伯预计电梯与互联网相连将提振公司获利
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透香港5月12日 - 香港股市周一午盘大涨2.4%，由地产股涨势带领，因有报导指政府拟放宽双倍印花税的换楼退税期。
恒生指数 盘中曾大涨2.45%至22,399.64点的盘中高点，反映蓝筹地产股的恒生地产股指数 更一度大升近4%。
香港经济日报今日报导，政府在去年初推出双倍印花税，但实施至今逾一年，草案仍然未获立法会通过；政府为赶及今个立法年度内通过双倍印花税草案，有意释出善意，将放宽计算换楼期限制，包括二手现楼将由临约延迟到正式买卖合约起计算，市民将有更多时间出售手上物业。
目前已拥有一套物业的人士欲购买第二套房须支付双倍从价印花，但政府会给换楼人士宽限期，由签订临时买卖合约起计六个月内出售原有物业可取回印花税的差价。在双倍印花税下，按物业价值不同计算税率，最高可达8.5%。(完) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透德国汉诺威市4月25日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯电梯业务负责人Andreas Schierenbeck在接受路透专访时称，把电梯与互联网相连有望使公司获利提高上千万欧元。
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥