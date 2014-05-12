香港股市：地产股带动恒指大升2.4%，报导指政府拟放宽换楼退税期

路透香港5月12日 - 香港股市周一午盘大涨2.4%，由地产股涨势带领，因有报导指政府拟放宽双倍印花税的换楼退税期。

恒生指数 盘中曾大涨2.45%至22,399.64点的盘中高点，反映蓝筹地产股的恒生地产股指数 更一度大升近4%。

香港经济日报今日报导，政府在去年初推出双倍印花税，但实施至今逾一年，草案仍然未获立法会通过；政府为赶及今个立法年度内通过双倍印花税草案，有意释出善意，将放宽计算换楼期限制，包括二手现楼将由临约延迟到正式买卖合约起计算，市民将有更多时间出售手上物业。