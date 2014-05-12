期货日报：供应担忧支撑镍价连涨四月，未来高位回调风险加大

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
以下内容节选自5月12日的《期货日报》：
今年年初中国最大的镍矿进口来源国印度尼西亚实施禁矿政策以来，镍价便持续攀升。近期，乌克兰局势的紧张致使业内担忧俄罗斯遭遇贸易制裁，由此或重创全球最大镍生产商俄罗斯诺里尔斯克镍业公司(Norilsk Nickel)，俄镍出口将进一步减少，再加上日前淡水河谷在NewCaledonia的Goro镍矿因发生溢漏而暂停生产，多重因素叠加加重了市场对于镍矿供应的忧虑，致使镍价“疯狂”上涨。
5月9日，受伦镍价格上涨带动，金川集团将金川电解镍块由132500元/吨上调至144200元/吨，每吨上调11700元。至此，金川镍价格这一涨幅创下了2010年2月份以来单日涨幅的新高。另外，数据显示，从今年3月1日至今，短短两个多月时间内，金川镍价格已经累计上涨了48200元/吨，涨幅高达53.6%。
分析人士表示，供应端因素是支撑镍价上涨的核心因素，目前尚无法从需求端找到有力的因素来推高镍价，但也难以找到需求大幅萎缩的证据。供应端对镍价的支撑仍然存在，并将持续下去，不过由于前期市场已经大幅上涨，很大程度上反映了市场对供求基本面变化的预判，未来高位回调的风险正在增加。(完)
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路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
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