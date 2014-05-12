期货日报：供应担忧支撑镍价连涨四月，未来高位回调风险加大

以下内容节选自5月12日的《期货日报》：

今年年初中国最大的镍矿进口来源国印度尼西亚实施禁矿政策以来，镍价便持续攀升。近期，乌克兰局势的紧张致使业内担忧俄罗斯遭遇贸易制裁，由此或重创全球最大镍生产商俄罗斯诺里尔斯克镍业公司(Norilsk Nickel)，俄镍出口将进一步减少，再加上日前淡水河谷在NewCaledonia的Goro镍矿因发生溢漏而暂停生产，多重因素叠加加重了市场对于镍矿供应的忧虑，致使镍价“疯狂”上涨。

5月9日，受伦镍价格上涨带动，金川集团将金川电解镍块由132500元/吨上调至144200元/吨，每吨上调11700元。至此，金川镍价格这一涨幅创下了2010年2月份以来单日涨幅的新高。另外，数据显示，从今年3月1日至今，短短两个多月时间内，金川镍价格已经累计上涨了48200元/吨，涨幅高达53.6%。

分析人士表示，供应端因素是支撑镍价上涨的核心因素，目前尚无法从需求端找到有力的因素来推高镍价，但也难以找到需求大幅萎缩的证据。供应端对镍价的支撑仍然存在，并将持续下去，不过由于前期市场已经大幅上涨，很大程度上反映了市场对供求基本面变化的预判，未来高位回调的风险正在增加。(完)

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