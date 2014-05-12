《汇市简讯》欧元/美元午后略微受到买盘追捧

* 欧元/美元在亚洲午后交易时段受到良好买盘追捧，美元买盘报价在1.3750左右

* 一些卖盘自1.3760左右拉高，高点在1.3766，稍早低位在1.3749

* 有传言称在1.3780-85上方有一些停止单，但接近1.3800有更多停止单