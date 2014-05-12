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亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 13:40 BJT

《汇市简讯》欧元/美元午后略微受到买盘追捧

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* 欧元/美元在亚洲午后交易时段受到良好买盘追捧，美元买盘报价在1.3750左右

* 一些卖盘自1.3760左右拉高，高点在1.3766，稍早低位在1.3749

* 有传言称在1.3780-85上方有一些停止单，但接近1.3800有更多停止单

* 基金希望对欧元/美元和欧元/日圆逢高抛售，欧元/英镑较大规模停止单在0.8750下方。(完)

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