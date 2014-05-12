路透基点：香港金管局严管稳定资金要求，引银行业者担忧--TRLPC

路透5月9日 - 路透基点报导，香港金融管理局(HKMA)对在港营业银行加强监管的举动令银行业者感到忧虑。金管局要求银行保持稳定长期资金以支持贷款，尤其是面对中资企业的贷款。

金管局自去年底就加强了对在港银行信贷风险管理的监管。当时，金管局要求银行出示稳定资金要求(SFR)，以及同意接受对其信贷承办流程和压力测试的定期现场检查。

此前，大陆中资企业在香港银行的境外贷款陡增。据金管局，中国境内企业去年借入2.276万亿(兆)港元(2,936亿美元)的客户贷款，不包括3,130亿港元的贸易融资贷款。

自2013年年中起，香港银行对中资企业的曝险已经飙升。而政府为遏制国内美元贷款而出台的法规迫使中企前往境外，在香港筹措外币贷款。

稳定资金比率是根据银行贷款账目的增长步伐，和下列项目一起评估：客户存款和资本总额、来自总部的净借款、银行间净借款、剩余期限六个月及以上的可转让债务工具。

“贷款增速越快，稳定资金比率越高，”金管局发言人表示。

若干外资银行已经向金管局加强监管及其稳定资金要求表达了担忧。这些银行的资金来源与亚洲银行不同，对当地存款的依赖较少。

“大多外资银行都没有参与当地零售业务，也没有太多机会获得当地客户存款，”香港外资金融机构协会(HKFFIA)主席兼Banca Popolare di Vicenza香港代表办事处首席代表Donatella Oliboni称。

Oliboni表示，部分HKFFIA成员银行已经向金管局致函，解释其融资状况并请求金管局帮助其找寻解决办法。

金管局称，稳定资金要求将每月重新设定，根据每个个别授权机构今年迄今的贷款年化增速来调整。

金管局指出，截至2014年3月底止，共有69间贷款增长相对急速的银行获知会SFR。受影响的银行大多是本地客户存款基础较为狭窄，但贷 款增长急速。

**在华曝险**

据路透基点数据，随着中资企业在境外募集美元贷款，2013年香港银团贷款额创下纪录高点800亿美元，较2012年增长86%。

数据显示，该贷款总额中近70%都是面向中资企业。中资企业通过在香港而非大陆筹集美元贷款，可以节省约30个基点的利息。

2013年，在香港向中资企业发放的银团贷款为560亿美元，较2012年的207亿美元增加近两倍。银行业人士预计中国相关贷款还将继续增长。

香港金管局表示，无意对银行贷款配额设限，而且其担忧在于随着中国经济放缓，坏账可能增加，希望确保银行对其在大陆中资企业的曝险维持谨慎管理。

部分银行称，年初开局低迷，当时中资企业从境外和国际银行借款较少，故贷款增速可能被夸大。