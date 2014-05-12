路透基点：香港金管局严管稳定资金要求，引银行业者担忧--TRLPC

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月25日
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透5月9日 - 路透基点报导，香港金融管理局(HKMA)对在港营业银行加强监管的举动令银行业者感到忧虑。金管局要求银行保持稳定长期资金以支持贷款，尤其是面对中资企业的贷款。
金管局自去年底就加强了对在港银行信贷风险管理的监管。当时，金管局要求银行出示稳定资金要求(SFR)，以及同意接受对其信贷承办流程和压力测试的定期现场检查。
此前，大陆中资企业在香港银行的境外贷款陡增。据金管局，中国境内企业去年借入2.276万亿(兆)港元(2,936亿美元)的客户贷款，不包括3,130亿港元的贸易融资贷款。
自2013年年中起，香港银行对中资企业的曝险已经飙升。而政府为遏制国内美元贷款而出台的法规迫使中企前往境外，在香港筹措外币贷款。
稳定资金比率是根据银行贷款账目的增长步伐，和下列项目一起评估：客户存款和资本总额、来自总部的净借款、银行间净借款、剩余期限六个月及以上的可转让债务工具。
“贷款增速越快，稳定资金比率越高，”金管局发言人表示。
若干外资银行已经向金管局加强监管及其稳定资金要求表达了担忧。这些银行的资金来源与亚洲银行不同，对当地存款的依赖较少。
“大多外资银行都没有参与当地零售业务，也没有太多机会获得当地客户存款，”香港外资金融机构协会(HKFFIA)主席兼Banca Popolare di Vicenza香港代表办事处首席代表Donatella Oliboni称。
Oliboni表示，部分HKFFIA成员银行已经向金管局致函，解释其融资状况并请求金管局帮助其找寻解决办法。
金管局称，稳定资金要求将每月重新设定，根据每个个别授权机构今年迄今的贷款年化增速来调整。
金管局指出，截至2014年3月底止，共有69间贷款增长相对急速的银行获知会SFR。受影响的银行大多是本地客户存款基础较为狭窄，但贷 款增长急速。
**在华曝险**
据路透基点数据，随着中资企业在境外募集美元贷款，2013年香港银团贷款额创下纪录高点800亿美元，较2012年增长86%。
数据显示，该贷款总额中近70%都是面向中资企业。中资企业通过在香港而非大陆筹集美元贷款，可以节省约30个基点的利息。
2013年，在香港向中资企业发放的银团贷款为560亿美元，较2012年的207亿美元增加近两倍。银行业人士预计中国相关贷款还将继续增长。
香港金管局表示，无意对银行贷款配额设限，而且其担忧在于随着中国经济放缓，坏账可能增加，希望确保银行对其在大陆中资企业的曝险维持谨慎管理。
部分银行称，年初开局低迷，当时中资企业从境外和国际银行借款较少，故贷款增速可能被夸大。
近一年以来，本地银行业也面临着金管局越来越大的压力，包括提供贷款文件、融资目的和信贷审批流程细节。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
路透4月25日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.88461人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.00 7.82 2.31 南玻 10.24 5.64 2.05 深康佳
路透4月25日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.8856 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 16.81 1.088 2.24 大众交通 5.8 0.692 1.22 永生投资 11.53 1.421 1.18 老凤祥
路透香港4月25日 - 万事达卡（Mastercard）周二发表最新网上购物调查报告显示，香港消费者以手机购物日渐盛行，惟亚太区排名仅第11。