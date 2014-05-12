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亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 13:51 BJT

韩国热股：三星电子涨逾4%，因公司董事长病情引发集团重组臆测

三星电子董事长李健熙因急性心肌梗塞送医，周日接受了心脏外科手术。医院称其目前正在康复中。

0510 GMT，三星股价上扬4.3%至近两周高点，表现超越韩国综合股价指数 0.5%的升幅。(完) (编译 石冠兰/朱晓军；审校 戴素萍/杜明霞)
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