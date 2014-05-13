新债招标：中国10年铁道债利率5.26%，20年为5.40%--业内人士

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海5月13日 - 业内人士周二透露，中国铁路总公司今日招标发行的今年第二期铁道债(企业债)，其中150亿元人民币10年期品种中标利率为5.26%，50亿元20年期中标利率为5.40%。
10年期和20年期的招标利率区间分别为4.90%-5.90%和5.10%-6.10%。业内人士并透露，10年和20年期投标倍数分别为1.52和2.25倍。
该期债发行总额为200亿元，采用单一利率(荷兰式)招标方式，按年付息，由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
其发行日和缴款截止日为周三（14日），联合主承销商为申银万国证券、中信证券和招商证券等多家。
中国铁路总公司今年企业债发行额度为1,500亿元，首期200亿元10年期债券已于4月发行，中标利率为5.78%，投标倍数1.28倍。
此前国务院已明确中国铁路总公司的铁路建设债券为政府支持债券。而且考虑到铁路运输公益性因素，中央财政将2014和2015年对中国铁路总公司实行过渡性补贴。
2013年原铁道部一拆为三以实现政企分开，其中组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责，当年铁道债额度持稳未变，惟发行人转换为铁路总公司。
截至本期债券发行前，发行人已发行的中国铁路建设债券中7,910亿元尚未到期，中期票据1,050亿元尚未到期，短期融资券200亿元尚未到期。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
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