日本个股：日产汽车预计本财年全球销量565万辆，高于去年

路透横滨5月12日 - 日本日产汽车 周一表示，预计公司本财年的全球销量达到565万辆，去年销量为518.8万辆。

这家日本第二大汽车制造商还称，预计在2015年3月结束的当前财年，日圆兑美元平均汇率在100日圆，兑欧元在140日圆。(完)