国际油市：布兰特原油期货升破108美元，受乌克兰紧张局势重燃提振

0600GMT时布兰特6月原油期货 涨0.38美元，报每桶108.27美元，上周五曾触及一周半高位109.02美元。

美国6月原油期货 升0.14美元，报100.13美元，前一交易日升至一周半高点101.18美元。

沙特(沙乌地)阿拉伯石油部长欧那密周一称，若乌克兰的引发危机恶化，导致石油供应短缺，则沙特愿意向市场供应更多石油。

东京Newedge Japan商品销售经理Ken Hasegawa称，“我们预计油价不会因乌克兰情势而大涨，”

这位经理对路透表示，布兰特和美国原油期货价格料在周五收盘价上下不到1美元的区间内波动。

欧盟可能会加强对俄罗斯的制裁。

欧盟外长将于周一召开会议，以决定是否将大约15个人和位于克里米亚的数家企业纳入资产冻结和禁发签证的制裁名单。

投资者亦将密切关注中国周二将公布的工业生产和零售销售数据。(完)

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