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亚洲 | 2014年 5月 12日 星期一 14:15 BJT

日本股市：收低，乌克兰疑虑打击信心

路透东京5月12日 - 日本股市周一下跌，乌克兰危机抑制了投资人风险胃纳，但公布乐观获利预估的个股则吸引买盘，如奥林巴斯(Olympus) 等。

日经指数 收低0.4%至14,149.52点。

东证股价指数 跌0.7%至1,157.91点。JPX-日经400指数 跌0.6%至10,543.38点。(完)
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